Президент Франции Эммануэль Макрон пошел на сближение с Россией, не дожидаясь разрешения конфликта на Донбассе. Он объяснил, что это было обдуманное решение. Об этом президент Франции рассказал журналисту RFI.

"Это было плодом долгих раздумий. Я не сказал бы, что это было особое событие среди прочих. Это было созревшее решение, историческая и стратегическая убежденность", - сказал он.

Президент Франции заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе не является причиной, которая помешает строить в дальнейшем с Россией отношения. "Россия захватила Украину, и мы приняли меры. Мы на пути решения замороженных конфликтов. Но если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы двигаться вперед, то можно ждать долго", - рассказал Эмманюэль Макрон.

Он подчеркнул, что после нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, состоялся исторический обмен пленными между Россией и Украиной, и нужно продолжать столь же плодотворно работать для урегулирования конфликта.

Напомним, перед Новым годом пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор между Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее "Страна" писала, что союз Путина и Макрона может сорваться из-за Зеленского.