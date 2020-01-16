"Страна" узнала, что народные депутаты думают о "пленках Гончарука", в которых премьер-министр обсуждает курс гривни и допускает неоднозначные заявления в адрес президента, и когда ждать отставку премьер-министра.

Макс Бужанский, депутат фракции "Слуга народа": "Завтра в Раде начнется "час вопросов к правительству" и у премьера Гончарука, как у нерадивого студента, есть ночь, чтобы перестать быть профаном в экономике. Вопросы, которые мы хотим ему задать не о его юридических знаниях. А о том, что он сознательно вводит в заблуждение президента страны. Страна жила надеждой весной и летом. Для чего? Чтобы он сидел и придумывал байки про "Оливье". Зная, что в бюджете дыра 100 миллиардов гривен, он согласовал миллионные премии министрам и заместителям министров. Это нормально? Что касается аудиозаписи, я считаю, что премьер пытается паразитировать на авторитете президента. Никакой медиа атаки на президента не было и быть не может. И на Гончарука медиа атаки тоже нет. Мы его вчера ждали на фракции до появления записей. Эти вопросы у нас возникли буквально со второй встречи, после того, как мы проголосовали за назначения Кабмина. И они никуда не делись. Пленки ничего не меняют, кроме того, что теперь очевидно, как он относится к президенту, парламенту и ко всем избирателям".

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа": "Вопрос о так называемых "пленках Гончарука" на встрече с президентом не поднимали вообще. Это точно нарезка и монтаж. Более того, там есть манипуляции: якобы на записи слышно голос Юлии Ковалив. Я хорошо ее знаю и Ковалив не было на этой встрече. Я прослушал, но ничего супер уголовного не нашёл. Говорят, там есть обидные слова. Но если мы сейчас проговорим с вами три часа, а потом появится задача "нарезать" наш разговор, получится фривольный сюжет. Вчера на фракции одна группа влияния настаивала, чтобы сделать сигнальное голосование внутри фракции и подучили аж целых десять голосов. Вы же сами знаете, кто. Внутри фракции есть правило: "что случилось в Вегасе, останется в Вегасе". Все обсуждают, что говорили на совещании, но никто не говорит о том, каким образом появились эти записи. Я считаю, что это опасно, потому что в этих кабинетах обсуждаются вопросы национальной безопасности".

Гео Лерос, депутат партии "Слуга Народа": "Я придерживаюсь позиции, что вопросы, которые обсуждаться на фракции остаются на фракции. На этих записях нет оскорблений в сторону главы государства, но мне очень удивительно слышать, что есть какие-то отдельные люди, которые не особо понимают в экономике", - отметил Гео Лерос. Он считает, что Гончарук должен сделать заявление касательно этих записей – правда это или нет. "Прочитал сегодня пост в Facebook Юлии Ковалев, что это не ее голос на записях. Поэтому если эти пленки не аутентичные, то какие могут быть разговоры", – говорит парламентарий. На вопрос о том должны ли другие фигуранты этих записей подать в отставку если подтвердиться аутентичность этих записей, депутат говорит, что любой министр должен пойти в отставку если он не может делать свою работу квалифицировано. Он также добавил, что сначала нужно разобраться в аутентичности этих пленок, а потом делать какие-то прогнозы и выводы: "Если каждый раз слушать и доверять всем слухам, о которых постоянного говорят, то можно не выходить из дома".

Ирина Верещук, депутат партии "Слуга Народа": "Подобные разговоры это неуважение к президенту, которое повлечет последствия. Премьер может написать заявление на увольнение. Мы вчера ждали главу правительства Гончарука на заседании фракции, но он не явился. Глава фракции Давида Арахамия сказал нам, что Гончарук поехал в Офис президента. У нас есть вопросы к Гончаруку, но мы их ему еще не задали. Люди в разных ситуациях выбирают разные вербальные формы. Наверное, Гончарук ощущал, что он доверяет людям, с которыми общался и поэтому решил, что может так говорить о президенте и о себе. Меня больше беспокоит то, что нужен план, а плана нет. На этих записях можно услышать, как Гончарук говорит, что президент постоянно его спрашивает о состоянии экономики, почему в экономике дыра в 50 млрд гривен. А Гончарук говорит, что плана нет. Премьер на своей должности с 29 августа прошлого года. У него могло не быть плана вначале, но не сейчас. Мы утвердили программу действий правительства. Выходит, оппозиция была права, когда называла эту программу бутафорной? Исходя из этого у меня возникает самый главный вопрос: так план есть или его нет? Если плана нет, то Гончарук не должен быть премьером. Да, у него иммунитет на год и парламент не может проголосовать за его отставку. Но Гончарук может сам написать заявление. Мы будем требовать, чтобы премьер пришел на заседание фракции и объяснил, что на самом деле происходит в экономике. Сам глава правительства может чего-то и не знать, но у него в команде должны быть специалисты, знающие лучше его. Я лично голосовала за этот кабинет министров и премьер-министра Гончарука, и мы имеем право у них спросить".

Александр Корниенко, глава политической партии "Слуга Народа": "Нужно выяснить аутентичность и целостность этих записей, может это нарезанные фрагменты. У мены вызывает удивление транскрипция. Текст, который мы видели, отличается от того, что мы слышим на записи. В стране происходят реформы и многим это не нравится. Как внутри страны, так и вне. Политические последствия могут быть в соответствии с действующим законодательством, но у правительства есть иммунитет на один год касательно его отставки. По сути. По ходу разговора обсуждались неплохие вещи по экономическим проблемам и как с ними справиться. Как выйти на те показатели, о которых говорило правительство в момент его назначения. Однако больше меня беспокоит вопрос безопасности. Страна находится в состоянии войны и прослушка чиновников топ уровня это весьма опасно. Я слышал, что общее количество записей 14 штук. Будем следить. Думаю, они будут привлекать внимание".

Даниил Гетманцев, депутат фракции "Слуга Народа": "На повестку дня фракции вопрос об отставке главы правительства Гончарука не выносился. Депутаты обсуждали саму публикацию этих записей, но мы не знаем аутентичны они или нет. Нам бы хотелось, чтобы работа Кабмина внутри происходила более профессионально, и это очевидно. Но сначала нужно дождаться реакции людей, которые по данным авторов публикации, присутствовали на записи. Преступления на этих записях нет. Там есть низкий уровень дискуссии, но возможно этому есть объяснение. Или они поддельны. Нужно дождаться официальной реакции людей, которым якобы принадлежит голос на пленках. Гончарук юрист по образованию, и конечно я не могу сказать, что он классный специалист в экономике. Но если я не ошибаюсь, то на записях слышно, что он обсуждает две экономические теории, которые являются определяющими в наше время. Поэтому нельзя сказать, что он полный профан".

Как сообщала "Страна", организаторы прослушки премьера Гончарука перепутали зама Богдана с соратницей главы Минфина.

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