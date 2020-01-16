Организатор фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко официально стал депутатом Верховной Рады Украины от "Слуги народа". Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия сегодня на очередном заседании.

Видео: YouTube/ Центральна виборча комісія

Известно, что Санченко войдет в Раду вместо Ирины Венедиктовой, которую Зеленский назначил на должность директора Государственного бюро расследований.

В связи с прекращением полномочий Венедиктовой в качестве депутата Рады ЦИК признал избранным следующего по очередности кандидата в избирательном списке "Слуги народа" на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 21 июля 2019 года.

31-летний Санченко занимает должность директора по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности масштабного украинского музыкального фестиваля "Atlas Weekend". Кроме того он является основателем компании "Мейн-Стрим" и общественной организации "Биржа молодежных проектов".

Также, как узнала "Страна", будущий нардеп является основателем и руководителем конкурса красоты "СтудМисс Украины" (конкурс красоты среди украинских студенток - Ред.), а в 8 созыве Верховной Рады работал помощником на общественных началах депутата Алексея Скрипника из "Самопомощи".

Еще Санченко успел побывать в кресле заместителя начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского молодежного центра и инициировал создание сети бесплатного муниципального интернета Kyiv Free Wi-Fi.

Ранее мы писали, что организаторы фестиваля Atlas Weekend назвали имена первых артистов, которые выступят в этом году.

Также мы сообщали, что стали известны прозвища, которые друг другу дают нардепы от "Слуги народа".