ЦИК вместо Венедиктовой зарегистрировал нардепом организатора Atlas Weekend
Организатор фестиваля Atlas Weekend Александр Санченко официально стал депутатом Верховной Рады Украины от "Слуги народа". Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия сегодня на очередном заседании.
Видео: YouTube/ Центральна виборча комісія
Известно, что Санченко войдет в Раду вместо Ирины Венедиктовой, которую Зеленский назначил на должность директора Государственного бюро расследований.
В связи с прекращением полномочий Венедиктовой в качестве депутата Рады ЦИК признал избранным следующего по очередности кандидата в избирательном списке "Слуги народа" на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 21 июля 2019 года.
31-летний Санченко занимает должность директора по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности масштабного украинского музыкального фестиваля "Atlas Weekend". Кроме того он является основателем компании "Мейн-Стрим" и общественной организации "Биржа молодежных проектов".
Также, как узнала "Страна", будущий нардеп является основателем и руководителем конкурса красоты "СтудМисс Украины" (конкурс красоты среди украинских студенток - Ред.), а в 8 созыве Верховной Рады работал помощником на общественных началах депутата Алексея Скрипника из "Самопомощи".
Еще Санченко успел побывать в кресле заместителя начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского молодежного центра и инициировал создание сети бесплатного муниципального интернета Kyiv Free Wi-Fi.
Ранее мы писали, что организаторы фестиваля Atlas Weekend назвали имена первых артистов, которые выступят в этом году.
Также мы сообщали, что стали известны прозвища, которые друг другу дают нардепы от "Слуги народа".