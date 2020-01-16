Президент Владимир Зеленский, не служивший в армии, подписал указ, согласно которому снижается призывной возраст. И в армию будут призывать не с 20, а с 18 лет. Как в СССР, а позже и в независимой Украине.

Но тогда дети учились в школе по 10-11 лет и выпускались в 17 лет.

А сейчас, при 12-летнем образовании, это создает целый ворох проблем тем, кто планировал, выйдя из школы, поступить в вуз и таким образом отсрочить службу.

Получается, что выпускники будут попадать в армию прямо со школьной скамьи.

"Страна" разбиралась, зачем президент омолодил призывной возраст.

О чем говорится в указе

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Датами призыва определен период с апреля по июнь 2020 года и октябрь - декабрь 2020 года.

Кабинету Министров поручено определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Кабмин, областные, Киевская городская государственная администрация должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением призывов-2020.

Этот указ вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Как и почему повышали призывной возраст

О возвращении призыва с 18 лет говорили еще в октябре 2019 года в Генштабе ВСУ.

Как заявил тогда начальник отделения комплектования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, есть расхождение между законом "О воинской обязанности и военной службе" и указом президента о призыве.

В законе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым исполнилось 18 лет и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста. В то же время по последним президентским указам призывали граждан с 20 лет (эту норму ввели с 2015 года).

В последние годы каждый призыв сопровождался заявлениями о серьезном недоборе в ряды ВСУ.

Так, в 2018 году осенний призыв называли худшим в истории по результативности. На него в Киеве откликнулось только 8% будущих солдат от запланированного числа. Доходило до того, что молодых людей отлавливали прямо на улицах, в развлекательных зведениях, и отправляли на призывные пункты.

Это было одним из поводов, почему военные выступали за снижение призывного возраста – призывников катастрофически не хватает, так как после школы до 20 лет многие успевают уехать, в том числе за границу. Или поступить в ВУЗ.

Со школьной скамьи – в армию

С учетом 12-летнего обучения в школах в Украине дети будут заканчивать ее как раз в 18, а то и в 19 лет. Более того, даже сейчас те дети, которые учатся по 11-летней программе также могут сразу "загреметь" в армию, если пошли в школу с 7 лет (а таких немало).

То есть, молодые люди будут попадать в армию сразу после школы, учитывая, что весенний призыв охватывает и июнь - месяц, когда заканчивается ВНО.

Но, собственно говоря, в этом и задумка.

Как рассказали "Стране" офицеры, работающие в военкоматах, забирать в армию из школы гораздо легче, нежели потом ловить призывников.

"Призыв на срочную службу с 18 лет это правильное решение. Плюсы однозначны – каждый допризывник – школьник у нас на учете, директора школ, слава богу, помогают в этом. Поэтому проблем у нас будет меньше. У нас катастрофическая дыра в планах по количеству призывников, до 70 процентов недобора. Служить никто не хочет. В городах те, кому исполнилось 20 лет, тут же прячутся. Поэтому основной контингент забираем из сельской местности.

Но и из сел успеваем призвать только тех, кто не уехал по глупости или потому что не нашел работы в городе или не поступил учиться. Доходит до анекдотов – в каждом военкомате есть такая категория призывников – вечные студенты. Как доходит до повесток, сразу родители несут справки, что уже где-то учатся, или вообще не живут по месту регистрации. Но большинство просто игнорируют призыв, и вообще никогда не являются по повесткам", - рассказал нам майор В.

В то же время не все его коллеги согласны с тем, что эта норма сработает.

"Ничего это не даст. Ну и что, что с 18 лет? Все равно родители найдут способ, что бы увильнуть от призыва. Дело не в призывном возрасте, а в повальном нежелании отдавать свои чада в армию. Уверен, что новый призыв 20 года будет скандальным – родители призывников завалят военкоматы исками в суд – их дети будут сдавать ЗНО и сразу же подавать документы в ВУЗы", - считает лейтенант Юрий Ш. из одесского военкомата.

Младший лейтенант А.: "Сдвиг по возрасту призыва ничего толкового не даст. В 18 лет парни еще не готовы к службе. Даже среди контрактников огромное количество дезертиров и тех, кто месяцами находится в СЗЧ (самоволках – ред.). А эти призывники 18-летние не дойдут даже до областного центра комплектования (так сейчас называются военкоматы – ред.). Я пришел на работу в военкомат после трех лет войны, я ветеран АТО. И сказать, что я офигел, так это не сказать ничего. В военкоматах все построено на взяточничестве. Все начальство на каждом призыве поднимает огромное бабло – за деньги отмазывают от призыва. И это при всеобщем молчании подчиненных начальников. Так вот теперь начальство будет зарабатывать еще больше денег на взятках. А армия лучше от призыва 18-леток не станет – давно все уже поняли, что срочная служба ничего не дает – срочников ничему не учат, кроме умения подметать плац и красить кровати в казарме".

Реакция соцсетей

Снижение возраста призыва вызвало неоднозначную реакцию.

"Сегодня президент подписал указ о снижении призывного возраста до 18 лет. При том, что школьная программа в Украине рассчитана на 12 лет. То есть, например, моего сына, которого я планирую отдать в школу с 7 лет, военкомат начнет призывать с 10 класса.

Я еще не смотрел кто автор данной инициативы, но уверен, что детей у него нет, потому что откуда у гомосексуалистов дети?", - интересуется блогер Денис Гороховский.

Впрочем, есть и другое мнение - что служить в 20 лет это уже поздно.

"Возврат к 18 – правильное решение. Хотя бы потому, что главное, это, все-таки, не армия, а мирная жизнь и мирная экономика. Если нет войны, то нужды армии должны минимально сказываться на течении мирной жизни. Призыв в том числе. Если же война есть, то пополнение армии личным составом это уже не вопрос призыва на срочную службу, а вопрос мобилизации, и эти процессы не надо путать.

Почему же в большинстве стран призывной возраст 18 лет? Простая причина. 18 лет – это уже вполне мужской возраст, возраст полной зрелости. В то же время, к 18 годам получается среднее образование (которое в развитых странах уже давно является базовым). Человек идет в армию, трубит свои год-два, в 20 лет возвращается, и все дороги перед ним открыты, государство его больше не потревожит, если не будет войны. Хочет - устраивается на работу и делает карьеру, хочет - учится, хочет – едет в другой город, другую страну никого не спрашивая. Женится, воспитывает детей без угрозы быть надолго оторванным от семьи.

Что такое призыв в 20 лет? Это три года после школы или колледжа (техникума), когда трудно устроиться на постоянную перспективную работу. Кому нужен специалист, которого заведомо оторвут от работы на полтора года? Кто захочет его учить, думать о его мотивации? Разве что на самых неквалифицированных работах. В личной жизни накладки возникают: до 20 многие женятся и детей рожают. Кому нужны полтора года вынужденной безотцовщины? Да и к тому же солдат-срочник полностью лишается возможности семью содержать. Кто это будет делать, государство? Или голодай, молодая мамаша с младенцем? Да и как-то не очень сподручно начинать, по сути, жизнь с 22 лет", - считает журналист Игорь Ляшенко.