Всего существует 14 фрагментов записи разговора премьер-министра Украины Алексея Гончарука с финансовым блоком правительства и НБУ. Об этом "Стране" сообщил глава партии "Слуга народа" и первый замглавы фракции в Верховной Раде Украины Александр Корниенко.

Лидер партии заявил, что необходимо провести проверку "пленок Гончарука" на предмет их подлинности и указал на то, что транскрипция прослушки отличается от того, что звучит на записи.

"В стране происходят реформы и многим это не нравится. Как внутри страны, так и вне. Политические последствия могут быть в соответствии с действующим законодательством, но у правительства есть иммунитет на один год касательно его отставки.", - заявил Корниенко.

Нардеп отметил, что во время слитого в сеть разговора обсуждались важные экономические проблемы Украины и пути их решения. В частности, большое внимание было уделено тому, как правительство может выйти на те показатели, которых обещало достичь при своем назначении.

"Однако больше меня беспокоит вопрос безопасности. Страна находится в состоянии войны и прослушка чиновников топ уровня это весьма опасно. Я слышал, что общее количество записей 14 штук. Будем следить. Думаю, они будут привлекать внимание", - добавил Корниенко.

Напомним, что на выложенной в YouTube записи разговора Гончарука нелицеприятно отзывается о президенте Владимире Зеленском, называет его понимание экономики "примитивным" и считает, что у него "туман в голове".

Также мы писали, что в Раду принесли экспозицию из Киево-Печерской Лавры, которую журналисты шутливо прозвали гробом для Гончарука.