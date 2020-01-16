Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, кандидатуру которого на рассмотрение в Госдуму 15 января вынес президент РФ Владимир Путин и единогласно поддержал фракция "Единой России".

Всего голосовало 424 депутата. "За" Мишустина проголосовали 383 человека. Воздержался 41 депутат. Голосующих против не было.

Известно, что Мишустин с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой. Был заместителем главы ФНС при трех ее руководителях: Борисе Федорове, Георгии Боосе и Александре Починке. Занимал разные должности в налоговой. Был замминистра РФ по налогам и сборам, возглавлял Роснедвижимость.

С 2008 по 2010 ушел в бизнес, а именно возглавлял группу компаний UFG - крупнейших в России фондов прямых инвестиций. В одной из структур фонда работала и его супруга. Вернулся на госслужбу Мишустин на госслужбу в должности главного налоговика страны.

Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. В 1989 году он окончил Московский станкоинструментальный институт по специальности "системы автоматизированного проектирования". Получил звание доктора экономических наук. Он женат, воспитывает двоих сыновей.

Как сообщала "Страна", преемника Медведева Мишустина внесли в базу "Миротворца".

