Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин написал несколько песен для популярного российского исполнителя Григория Лепса. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на двоих его хороших знакомых.

Как отмечается, в реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен "Зола" и "Настоящая женщина", которые исполняет Лепс. То, что музыку музыку для этих песен написал именно глава Федеральной налоговой службы, подтвердил изданию собеседник, знакомый с деталями работы РАО. Даты рождения совпадают, говорит он. Песня "Настоящая женщина" вышла на альбоме Лепса "Пенсне" в 2011г., "Зола" – на альбоме "Апгрейд" в 2016 г.

Видео: YouTube/Григорий Лепс - Официальный Канал

Предправления Сбербанка Герман Греф, поздравляя в 2012 г. через газету "Коммерсантъ" Мишустина с 46- летием, отмечал музыкальные таланты руководителя ФНС: "И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими хитами". Мишустин играет на рояле, указано в его официальной биографии на сайте ТАСС.

Однако, по словам представителя Лепса Владимира Урюпина, автор музыки "Зола" и "Настоящая женщина" – не сам руководитель ФНС, а его однофамилец. "Ведомости" запросили комментарий представителя Мишустина.

Видео: YouTube/Григорий Лепс - Официальный Канал

Кроме того, сообщается, что Мишустин любит сочинять частушки и сатирические куплеты. Об этом рассказал один из собеседников издания и подтвердили двое других знакомых кандидата. Он постоянно пишет частушки и эпиграммы на разные темы и делится ими с друзьями, говорят источники. По их словам, после того как Мишустин возглавил ФНС, для сотрудников стали часто проводить концерты с самыми известными исполнителями. Сами сотрудники по инициативе Мишустина стали проводить капустники, где перепевают шлягеры и исполняют частушки.

Также собеседники отмечают, что Мишустин сам любит устраивать импровизированные концерты для друзей, знает многих музыкантов и шоуменов, любит Иван Урганта и Comedy Club.

Позже Григорий Лепс прокомментировал сообщения о том, что кандидат на должность премьер-министра России и глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин якобы выступил автором двух его песен. Его словам приводит Telegram-канал "Подъем".

Исполнитель назвал слухами связь чиновника с его произведениями. "Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам, музыкантам, оставьте музыку", — высказался Лепс.

Скриншот: t.me/pdmnews/25237

Напомним, 15 января после отставки правительства Медведева Владимир Путин предложил на пост премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Ранее "Страна" уже разбиралась в том, кто такой Михаил Мишустин, который станет премьером РФ, в материале "Хоккеист из списка Forbes".