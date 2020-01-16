Вчера "Страна" написала о том, что у народных депутатов "Слуги народа" 25-летней Роксоланы Пидласой и 39-летней Оксаны Дмитриевой одинаковые сумки итальянского бренда Dolce & Gabanna. Это модель Sicily от известного итальянского дома мод, который создали дизайнеры Доменико Дольче и Стеффано Габбана. У Роксоланы - черная, а у Оксаны - красная. Стоит такая €1325 или 35 351 гривен.

"Страна" поинтересовалась у Пидласой оригинал это или фейк и откуда у нее этот аксессуар. "О стоимости этой сумки я узнала из вашей светской хроники. И да, она стоит как телефон", - говорит депутат, намекая, скорее всего на последнюю модель смартфона iPhone, которых мы насчитали в Раде уже не один.

Также Пидаласа добавила, что сумку эту она не покупала, но чисто теоретически могла бы: "Нужно не забывать, что в своей прежней жизни, я зарабатывала от 45 до 65 тысяч гривен в месяц. Поэтому, если я могла себе позволить с зарплаты купить телефон, конечно, то и сумку я могу себе купить. Единственная брендовая сумка в моем гардеробе - именно эта. Остальные сумки я покупаю в украинского бренда Kocharovska, но почему-то их никто не фотографирует и не пишет. Жаль, потому что я поддерживаю украинского производителя. Одежда у меня в основном брендов масс-маркета: частично украинские, а также что-то типа Zara. Кстати, с Оксаной Дмитриевой мы не обсуждали наши сумки, так как у нас есть более важные темы для обсуждения".

Напомним, как нардеп Оксана Дмитриева приносила в Раду сумку почти за 35 000 гривен.

Кстати, народная избранница Ирина Аллахвердиева щеголяла сумкой Gucci за 46 000 гривен.