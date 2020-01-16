Пленки, на которых якобы был записан разговор премьер-министра Алексея Гончарука, были обнародованы в интересах неукраинских сил, а также олигарха и бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского. Об этом заявил бывший президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому что вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Надо просто проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию для того, чтобы противодействовать вызовам и рискам", - заявил он.

Как он считает, попытки раздуть скандал предпринимают неукраинские силы.

"Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха", - обратил внимание Порошенко.

По мнению Порошенко, атаки совершаются на тех, кто занимается защитой государственной политики по поводу "одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным".

"И через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинской финансово-банковской системы. Там есть настоящая причина. Там есть позиция, которая обеспечивает атаку на экономический блок правительства", - добавил Порошенко, отметив, что "Европейская солидарность" не будет в этом участия.

Видео: Facebook/Петр Порошенко

Напомним, накануне заседания фракции "Слуги народа", куда вызвали на ковер министров, в сети опубликовали запись совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по курсу гривни, где он допускает неоднозначные заявления в адрес президента.

Позже появилась и вторая часть, где участники встречи говорят, что у них "планов нет", а власть обвинят в "ухандокивании экономики".

Сегодня также в YouTube выложили третью часть аудиозаписи общения премьер-министра Алексея Гончарука с финансовым блоком правительства и НБУ.