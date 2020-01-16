Президент России Владимир Путин в своем поручении призвал правительство рассмотреть возможность проектирования и серийного производства самолета "Байкал". Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Из поручения правительству следует, что кабмин обязан будет определить источники финансирования данного проекта самостоятельно. Так, "Байкал" будет производиться на основе прототипа ТВС-2ДТС. Вице-премьер и полпредставитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заверил, что самолёт могут строить в Улан-Удэ. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что начало выпуска воздушного судна намечено на 2023 год.

Новый самолет должен заменить Ан-2, который с 1948 года выпускался в Киеве, на заводе "Антонов". В народе именуемый "кукурузником" Ан-2 внесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самая массовая модель за всю историю самолетостроения в 2016 году.

Ранее мы писали о том, что бывший чиновник Минобороны Украины украл у завода "Антонов" 4 миллиона.

Также "Страна" писала, что президент "Антонова" предсказал крах предприятия через 5 лет без обновления оборудования.