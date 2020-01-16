В Киеве прокуратура открыла уголовное дело по обращению двух народных депутатов, которые заявили об угрозах их жизням. Об этом в четверг, 16 января, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Facebook.

"Киевская местная прокуратура №10 внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможного приготовления к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью", - говорится в сообщении.

В сообщении не указываются имена депутатов, однако сообщается, что эти заявления депутаты подали еще в конце ноября 2019 года. "Однако они не были рассмотрены должным образом из-за того, что указанные лица в тот период увольнялись из органов прокуратуры и, вероятно, не могли обеспечить должную дисциплину подчиненных о регистрации уголовных производств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас заявлениями займется СБУ.

Фото: facebook.com

До этого СМИ писали, что народный депутат от партии Голос Александра Устинова с коллегой по фракции Ольгой Стефанишиной заявляли об угрозах в их адрес, которые прозвучали на заседании парламентского комитета со стороны представителя фармбизнеса.

Напомним, что до этого прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту нападения на депутата Верховной Рады Андрея Богданца из фракции "Слуга народа" на заседании аграрного комитета парламента. Драка произошла в парламенте 11 декабря, при участии экс-нардепов Эдуарда Леонова и Игоря Мирошниченко.

По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.