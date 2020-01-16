Сегодня, 16 января, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что направил войска в Ливию, после того как об этом попросило руководство североафриканской страны. Таким образом турецкий президент окажет военную поддержку Фаизу Серраджу, главе правительства национального согласия (ПНС). Об этом информирует Reuters.

Вчера турецкий лидер посетил Тунис, чтобы обсудить сотрудничество касательно прекращения огня в соседней Ливии. В своем выступлении в четверг Эрдоган заявил, что Турция и Тунис договорились поддержать международно признанное правительство Ливии Фаиза аль-Серраджа.

Напомним, что в Кремле безрезультатно завершились переговоры участников многолетнего ливийского конфликта. Главком Ливийской национальной армии, генерал Халифа Хафтар в ночь на понедельник, 14 января, покинул Москву, не подписав документ о перемирии с представителями Правительства национального согласия.

Ранее мы сообщали, что ПНС под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН. Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар, которого поддерживает Россия, ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. Хафтара, помимо России, поддерживают Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи и ранее заявила об отправке войск в Ливию.