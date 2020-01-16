Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов, начиная не с 20, а с 18 лет. Об этом говорится в указе от 16 января на сайте главы государства.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.

Датами призыва определен период с апреля по июнь 2020 года и октябрь - декабрь 2020 года. Этот указ вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Отметим, что в 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил, что возраст призывников на срочную службу будет повышен с 18 до 20 лет. В Минобороны объяснили, что с тех пор призыв с 18 лет не отменяли, но сделали по желанию.

Напомним, что в украинском Генштабе обещали, что призванных на службу срочников не отправят в зону ООС.

Также мы писали о том, что Кабмин озвучил количество призывников, которых приняли в ВСУ до конца декабря.