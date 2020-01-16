Зимнее трансферное окно обогатилось еще одной яркой информацией. Додо, юная бразильская звезда донецкого Шахтера, мало того, что был вызван в свою олимпийскую сборную, но и попал на "карандаш" скаутам знаменитой мюнхенской Баварии. Немцы якобы вышли на руководство чемпионов Украины и предложили за бразильца 25 миллионов евро, как сообщает портал Goal.

Горняки же, в союо очередь, рассчитывают выручить за бразильца не менее 30 миллионов евро. И это при том, что Шахтер приобрел Додо два года назад у скромной бразильской Коритибы всего за 2 миллиона евро.

Известный ресурс Transfermarkt оценивает игрока Шахтера всего в 4 млн евро. Его контаркт с дончанами рассчитан до окончания сезона 2022 года.