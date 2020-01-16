Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" и направить его на доработку. Об этом информирует пресс-служба президента.

Сообщается, что Зеленский встретился с руководством фракции "Слуга народа" для того, чтобы обсудить процесс децентрализации и внесение в Конституцию изменений. Так, по итогу встречи было решено, что этот вопрос требует дальнейших консультаций, а предложенный ранее Зеленским законопроект нуждается в доработке.

Напомним, что вчера появились обращения посольств Германии, Швеции и Канады, в которых те призвали украинскую власть провести всеобъемлющие общественные консультации по теме нового законопроекта о внесении изменений в Конституцию по децентрализации.

До этого сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко высказался о проекте закона о децентрализации. По его словам, именно введение института префекта, как того требует законопроект, может привести к авторитаризму в стране.