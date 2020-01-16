Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос об отставке премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с президентом Владимиром Зеленским не поднимался. Об этом он рассказал журналистам в четверг, 16 января, во время брифинга в кулуарах Рады, передает Telegram-канал "Политика Страны".

По его мнению, запись с Гончаруком является нарезкой и монтажом.

"Вопрос о так называемых пленках Гончарука на встрече с президентом не поднимали вообще. Мое личное мнение, что это точно нарезка и монтаж. Более того, там есть манипуляции: якобы слышно голос Юлии Ковалив. Я хорошо ее знаю и Ковалив там не было. Нужно разбираться вообще, если в этом есть какой-то смысл. Я прослушал, но ничего суперкриминального не нашел", - отметил Арахамия.

По его словам, появление подобных записей является опасным прецедентом, так как в кабинетах правительства обсуждаются вопросы национальной безопасности.

"Говорят, что есть что-то обидное. Но если мы сейчас с вами будем говорить три часа, а у кого-то будет задача нарезать разговор, то точно будет прикольный сюжет. Вчера на фракции одна группа влияния настаивала, чтобы сделать сигнальное голосование внутри фракции и получили аж целых десять голосов. Вы же сами знаете, кто. У нас внутри фракции есть правило: что случилось в Вегасе, останется в Вегасе. И ещё. Все обсуждают, что говорили на совещании, но никто не говорит о том, каким образом появились эти записи. Я считаю, что это опасно, потому что в этих кабинетах обсуждаются вопросы национальной безопасности", - подытожил политик.

Напомним, накануне заседания фракции "Слуги народа", куда вызвали на ковер министров, в сети опубликовали запись совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука по курсу гривни, где он допускает неоднозначные заявления в адрес президента.

Позже появилась и вторая часть, где участники встречи говорят, что у них "планов нет", а власть обвинят в "ухандокивании экономики".

Сегодня также в YouTube выложили третью часть аудиозаписи общения премьер-министра Алексея Гончарука с финансовым блоком правительства и НБУ.