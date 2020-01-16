Сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0901 о среднем образовании. По сути данным документом окончательно ликвидируются русские школы. С подробным описанием закона можно ознакомиться здесь.

Проект поддержали 327 депутатов, против - 3, воздержались - 54, не голосовали - 16.

Все депутаты от фракции "Слуга народа" проголосовали "за" законопроект, за исключением отсутствующих Бородина, Вениславского, Горбенко, Захарченко, Киселя, Репиной, Совгири, Гурина, Диденко, Красова, Мережко, Стефанчука и Шпак.

Во фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали "за" двое нардепов: Макаренко и Лукашев. Остальные или воздержались или не голосовали. "Против" выступили трое: нардепы Волошин, Дунаев и Левочкина.

Фракция "Европейская солидарность" всем состав "за", за исключением не голосовавшего Соврасова.

Поддержала документ и "Батькивщина". Отсутствовала Лабунская. Не голосовала Шкрум.

Депутатская группа "За майбутне" преимущественно "за".

Разделились мнения внефракционных. Часть - "за". Часть - не голосовали или воздержались. "Против" не выступил никто.

Фракция "Голос" практически в полном составе воздержалась, за исключением отсутствующего Костенко.

Депутатская группа "Довира" полностью "за", за исключением не голосовавшего Люшняка.

Повестку дня Верховной Рады на сегодня, 16 января, мы опубликовали здесь.

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