Уже в грядущий понедельник на российском телеканале СТС выйдет сериал "Папик" производства "Студии Квартал 95". Ее основатели: Владимир Зеленский, Сергей Шефир (сейчас первый помощник президента) и Борис Шефир.

В мае минувшего года, став президентом, Владимир Зеленский вышел из бизнеса "Квартал 95" и передал свою часть партнерам. При этом в начале этого года за минувший он задекларировал 4,9 миллионов гривен роялти от использования данной торговой марки.

На данный момент контентом студии управляет шведская компания - формально она и решает, кому продавать фильмы. Интересно, что права на сериал продали россиянам ровно за день до того, как объявили, что контентом "Квартала" теперь распоряжаются шведы.

"Страна" разбиралась в очередной попытке бывшей студии Зеленского прорваться на российский рынок.

Когда сериал продали в Россию

По данным СМИ, сделка с СТС по продаже прав на показ "Папика" состоялась в конце прошлого года. На украинском телевидении - "1+1" - 16-серийный фильм "Папик" был показан в декабре.

На момент подготовки материала на сайте СТС открыто для просмотра 10 серий. А в телевизионном эфире показ стартует с 20 января, в будущий понедельник. Пока же россияне вовсю крутят промо-ролик "Папика".

После подписания контракта топ-менеджер СТС выступил с заявлением, в котором лестно отозвался о продуктах студии "Квартал 95".

"Квартал-95" давно зарекомендовал себя как производитель качественного контента. Цифры, с которыми сериал прошел на Украине, говорят сами за себя. Мы ищем любую возможность предоставить зрителю доступ к лучшему юмористическому контенту на русском языке", - сказал представитель "СТС Медиа" Игорь Иванов.

Российский телеканал позиционирует сериал "Папик" как свой ведущий проект января, поскольку ним брендирована вся главная страница сайта СТС.

Обращает на себя внимание, что почти практически день в день со сделкой СТС студия "Квартал 95" сообщила о том, что передал права для продажи своих проектов за границей шведской компании Eccho Rights. Можно предположить, что это было сделано в том числе для того, чтобы снять вопросы о наличии контрактов с россиянами.

Готовили специально для РФ

Тем не менее, минимум по первой серии "Папика" можно сделать вывод, что многосерийный фильм изначально готовился с перспективой продажи в Россию. Причем снимали его уже после победы Зеленского на выборах президента.

Сериал "Папик" начинается с того, что пенсионер получает платежку за коммуналку и хочет из-за этого покончить жизнь самоубийством.

Счет за услуги ЖКХ - на русском языке, а размер задолженности только в цифрах, без упоминания валюты.

Чуть позже появляется другой кадр - герои едут по улице с автомобильными номера без какого-либо флага на нем.

Для жителей Украины понятно, что в сериале украинские локации - Крещатик, Андреевский спуск. Однако локаций, по которым бы россияне узнали в фильме Украину, нет.

Синопсис сериала также без привязке к Украине. Одинокий пенсионер живет за пределами большого города. Он едва сводит концы с концами. Взяв деньги, которые он отложил "на смерть", мужчина идет в барбершоп, чтобы привести себя в порядок перед смертью. Впрочем, на следующее утро, выпив немалое количество алкоголя, он просыпается в одной кровати с молодой девушкой, с которой потом попадет в большое количество забавных ситуаций.

По данным СМИ, что съемки "Папика" начались в июне 2019 в Киеве и продолжались три месяца.

Режиссером стал Андрей Яковлев, который ранее работал над сериалом "Сваты". Продюсеры: Борис Шефир и Андрей Яковлев.

Главные герои: Станислав Боклан (народный артист Украины, снявшийся также в сериале "Слуга народа") и Дарья Петрожицкая (актриса Киевского ТЮЗа за Липках, снявшаяся в сериале "Женский доктор").

Дарья Петрожицкая и Станислав Боклан

Попытка №2 после "Слуги народа"

Как ранее сообщала "Страна", вокруг другого сериала "Квартала 95" - "Слуги народа" - в конце минувшего года в России произошел скандал. Права на него купил другой развлекательный телеканал - ТНТ. Однако по телевидению показал только первые серии, после чего сериал из эфра убрали.

Российские телевизионщики объявили, что это был маркетинговый ход: остальные серии можно посмотреть на платной интернет-платформе ТНТ-Премьер. Однако в это никто не поверил: ведь изначалольно к показу рекламировался весь сериал.

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