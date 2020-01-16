Судя по данным, которые были опубликованы вчера в рамках дела об импичменте президента США Дональда Трампа, за бывшим американским послом в Украине Мари Йованович была установлена слежка, а соратники Трампа пытались ее дискредитировать. Об этом сообщил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгель, информирует Reuters.

"Эта беспрецедентная угроза для наших дипломатов должна быть тщательно расследована и, если это оправдано, преследоваться по всей строгости закона", - говорится в заявлении Энгеля.

Сенатор Боб Менендес, член сенатского комитета по иностранным делам от демократов, также выступил с заявлением с требованием провести брифинг.

Документы, выпущенные во вторник, включали зашифрованные сообщения между бизнесменом из Флориды Левом Парнасом и Робертом Ф. Хайдом, кандидатом в конгресс от республиканцев в Коннектикуте, который предоставлял актуальную информацию о передвижениях Йованович в Киеве.

Прошлой осенью американский дипломат говорила, что ей звонили поздно ночью из Вашингтона, предупреждая, что ей нужно срочно вернуться в Соединенные Штаты, так как существуют опасения относительно ее безопасности.

Кроме того Госдеп отменил без объяснения регулярный ежемесячный брифинг по безопасности.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп не встретился с Зеленским из-за того, что тот не начал расследование против Байдена.

Также мы сообщали, что соратник Джулиани признался, что "жестко давил и угрожал" властям Украины, а Трамп был в курсе событий.