Проект изменений к Конституции в части децентрализации не будет выноситься в зал парламента на текущей сессии. Об этом в кулуарах Верховной Рады рассказал журналистам глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы решили сейчас снять этот вопрос с рассмотрения. Доработать его совместно с нашими коллегами из других фракций, найти компромиссную позицию, поработать с ассоциацией городов... А после этого выносить его в зал, чтобы была достаточная поддержка", - сообщил Арахамия.

По словам главы фракции, все равно для дальнейшей поддержки закона по децентрализации нужно найти 300 голосов.

"Мы общались с коллегами в зале. Там есть замечания относительно полномочий префектов. Все остальное, более менее, всех устраивает", - отметил он.

Как сообщалось, ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения вопроса децентрализации на 24 января.

Напомним, проект Конституции в части децентрализации власти был зарегистрирован в Верховной Раде президентом Владимиром Зеленским еще 13 декабря. Процедура внесения изменений в Конституцию требует, чтобы парламент одобрил направление проекта в Конституционный суд. Если КС даст положительный вывод, в сессионном зале нужно будет на одной сессии набрать 226 голосов, а затем на второй - 300. Впрочем, нардепы сомневаются, что он наберет нужные голоса.