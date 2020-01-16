В новом законопроекте о медиа Кабмин может предусмотреть штрафы и запрет на занятие журналистикой. Об этом заявил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.

"По словам первого заместителя Министра культуры Анатолия Максимчука (тот, кто получил в декабре 400 тысяч зарплаты - Ред.), текст законопроекта о дезинформации готов и его Минкульт обнародует завтра, 17 января. Публичное обсуждение продлится месяц, затем правительство и передача в парламент", - сообщил Томиленко.

По его словам, на вопрос о введении уголовной ответственности, заместитель министра подтвердил, что чиновники не отказываются от этой идеи. "Но говорит, что "не предусматриваем заключение", а будут штрафы и запрет занимать определенные должности или запрещение заниматься определенной деятельностью" (запрет права заниматься журналистикой?????)", - поделился глава НСЖУ.

Он уточнил, что по законопроекту, ответственность будет наступать за "сознательную и систематическую дезинформацию".

"Также правительство не отказывается от идеи введения специального Офиса Уполномоченного по блокировке контента (то есть того, медиа-содержания , который власть признает дезинформацией). И уголовная ответственность, и "ограничение доступа" и т. д будут идти через судебные процедуры. "Кто не врет, то тому нечего переживать", - убеждает замминистра культуры..." - пишет Томиленко и добавляет, что сегодня годовщина голосования за диктаторские законы.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Раде обсудили проект закона о медиа и назвали его нацистским.

Также мы писали о том, что законопроект о медиа могут принять в годовщину "диктаторских законов".