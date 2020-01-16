Согласно докладной записке СБУ, которая оказалась в распоряжении "Страны", еще во времена президентства Петра Порошенко и генпрокурорства Юрия Луценко, спецслужба собрала достаточно материалов для предъявления подозрений нынешнему главе Госфискальной службы Максиму Нефедову и бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Однако тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, как говорится в докладной, дал указание процессуальным руководителям ГПУ не согласовывать никаких процесуальных действий по этим уголовным производствам и фактически положить дела под сукно.

Речь идет о выявленных злоупотреблениях в Минэкономразвития, где при Порошенко работал замминистра Нефедов и нарушениях при госрегистрации некоторых лекарств от СПИДа, которые Супрун пустила в продажу без проведения обязательных процедур сертификации.

Отмена санкций на внушительную сумму

Как сказано в докладной "службистов", Главное управление СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью осуществляло оперативное сопровождение уголовного производства №12016000000000426 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (орган досудебного расследования - ГСУ Нацполиции Украины, процессуальное руководство осуществлялось прокурором ГПУ А. Шимончуком - Ред.), по факту злоупотребления должностными лицами Минэкономразвития Украины своим служебным положением при принятии решений об отмене специальных санкций.

В рамках уголовного производства в действиях бывшего директора Департамента регулирования внешнеэкономической деятельности Дениса Гутенко и его заместителя Александра Черныха были установлены ряд нарушений, которые повлекли серьезные убытки для бюджета страны.

В частности речь идет о подготовке приказов об отмене специальных санкций для субъектов внешнеэкономической деятельности. По результатам ревизии Госаудитслужбы от 21 марта 2017 года информация относительно безосновательной отмены специальных санкций подтвердилась в полном объеме.

Согласно выводам судебно-экономической экспертизы, проведенной Институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ, размер материального ущерба госбюджету Украины документально подтвержден в сумме 10 442 312,16 грн.

В рамках указанного уголовного производства планировалось объявление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, санкция статьи до 6 лет тюрьмы с запретом занимать госдолжности на 3 года - Ред.) Денису Гутенко, государственному служащему категории "Б" (и.о. главы ГФС Украины, советник налоговой и таможенной службы 1 ранга - Ред.) и его бывшему заместителю Александру Черныху, государственному служащему категории "Б" (в настоящее время директор Департамента промышленной политики Минэкономики - Ред.).

Кроме того, по сведениям СБУ, по делу проходил бывший замминистра Минэкономразвития Максим Нефедов.

Однако, в то время, как говорится в докладной СБУ, по указаниям генпрокурора Юрия Луценко, дальнейшие следственные действия в рамках досудебного расследования были приостановлены и по настоящее время не возобновлены (уже при новом Офисе генпрокурора Руслана Рябошапки - Ред.). Хотя в СБУ настаивают на необходимости согласования Офисом генпрокурора подозрений указанным лицам.

Нарушения при регистрации лекарств

Также следователи СБУ выявили серьезные нарушения законодательства допущенные бывшим руководством Министерства здравоохранения.

То же антикоррупционное подразделение спецслужбы осуществило документирование злоупотреблений со стороны высшего руководства Минздрава в рамках уголовного производства №12016100060005589 от 24 января 2016 по ч.2 ст.321-2 УК Украины по факту совершения и.о. министра умышленного нарушения установленного порядка доклинического изучения, клинических исследований и фальсификации их результатов при регистрации лекарственных средств при проведении закупок медикаментов с помощью международных специализированных организаций в 2018 году.

Во время расследования было установлено, что Минздрав под руководством Супрун в 2018 году провел ​​государственную регистрацию лекарственных средств для лечения больных ВИЧ/СПИД производства Индийского фармацевтического завода "Гетеро Лабх Лимитед" ("Абакавир", "Лопинавир", Ритонавир", "Ламивудин/Зидовудин") при отсутствии необходимого пакета документов.

В то же время, ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины", рассмотрев полученные материалы для регистрации лекарств, направил в адрес министерства официальные "Выводы по результатам экспертизы регистрационных материалов на лекарственное средство", в которых сказано, что документальные материалы, которые должны предоставляться на регистрацию, предоставлены не в полном объеме (отсутствует отчет по оценке лекарственного средства), что прямо противоречит требованиям постановления Кабмина № 376 от 26.05.2005 года.

Однако, должностными лицами Минздрава, как говорится в докладной спецслужбы, по указанию и.о. министра Супрун, вопреки действующему законодательству была подготовлена служебная записка, в которой указано, что затребованные документальные материалы не обязательны для подачи в ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины". А потому необходимо осуществить госрегистрацию указанных лекарственных средств.

В дальнейшем и.о. министра здравоохранения Супрун подписала приказы о регистрации лекарственных средств, поставляемых международными специализированными организациями. Таким образом, в действиях и.о. министра здравоохранения Украины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321-2 УК Украины (нарушение установленного порядка государственной регистрации лекарственных средств - Ред.), за который предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с запретом занимать госдолжности на 3 года.

В настоящее время, по мнению СБУ, в уголовном производстве выполнены все необходимые процессуальные действия, в то же время уведомление о подозрении затягивается по инициативе генпрократуры. Выходит Офис генпрокурора Руслана Рябошапки сознательно не дает ход старым делам против бывших и нынешних чиновников, которые так или иначе связаны с международными грантодателями.