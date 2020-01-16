Сегодня в зал Верховной Рады Украины принесли некий ящик, который внешне напоминает гроб. Журналисты в Раде шутят, что это гроб для премьер-министра Алексея Гончарука, который оказался в центре скандала с утечкой записей прослушки, на которой он заявил, что является профаном в экономике, а также нелицеприятно высказался о президенте Владимире Зеленском.

В итоге оказалось, что в Раду принесли экспозицию Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, приуроченную к празднику Крещения.

Видео: Страна

Экспозиция в Верховной Раде. Фото: Страна

В экспозицию вошла икона-трисценорама "Святая Троица" и настольный крест XVIII века.

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала, что в YouTube выложили аудиозапись общения премьера с финансовым блоком правительства и НБУ. По сведениям организаторов прослушки, на записи Гончарук делится своим пониманием экономики с замом Богдана Юлией Ковалив. Позже оказалось, что ее перепутали с соратницей главы Минфина Александрой Бетлий.

Напомним, что вчера прошли слухи, что премьер Гончарук написал заявление об увольнении. Однако уже вечером пресс-служба Кабмина их опровергла.