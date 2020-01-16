Сегодня, 16 января, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса в Украине. "За" проголосовало 260 нардепов, при том что в начале заседания в зале зарегистрировался 331 народный депутат.

Законопроект охватывает сферу деятельности казино и казино-онлайн, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей; вопрос игры в покер в интернете.

Исключается положение о возможности размещения залов игровых автоматов и букмекерских пунктов в отдельных зданиях. Залы игровых автоматов разрешается размещать исключительно в отелях (три, четыре, пять звезд). Площадь таких заведений должна составлять не менее 500 квадратных метров. Устанавливаются специальные требования о соответствии игорного оборудования, используемого для проведения азартных игр, общепринятым международным стандартам. А также ограничение количества игровых автоматов - до 40 тысяч.

Предусматривается увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, а также устанавливаются требования к игрокам и их идентификации и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований.

"Паспорт. По паспорту. Не в отель заходит (игрок, - Ред.), а заходит в игорное заведение в отеле - и на входе в это игорное заведение проверяют паспорт. Если контролирующий орган находит, что в этом заведении играют лица, являющиеся моложе 21 года, включаются или штрафы, или вообще лишение лицензии. Все очень просто", - отметил глава профильного комитета Даниил Гетманцев в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее "Страна" сообщала, что Рада приняла предложенный Зеленским закон о работе Верховного суда.