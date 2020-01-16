В YouTube выложили третью часть аудиозаписи общения премьерминистра Алексея Гончарука с финансовым блоком правительства и НБУ.

Первая часть аудио уже стала причиной скандала из-за того, что на ней мужчина с голосом, похожим на Гончарука, говорит неоднозначные слова в адрес Владимира Зеленского. Чуть позже появилась вторая часть, где участники встречи говорят, что у них "планов нет", а власть обвинят в "ухандокивании экономики".

В новой беседе участвовали премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, главный экономист Министерства финансов Александра Бетлий, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, Глава Нацбанка Яков Смолий и министр экономики Тимофей Милованов.

"Страна" публикует полную расшифровку разговора.

Александра Бетлий: Приехал боинг с посылками с Черной пятницы. То есть люди покупают там. Они не покупают тут.

Екатерина Рожкова: Люди заказывают там в том числе. Но поверьте мне, не все же заказывают. О каком сегменте населения мы говорим? И сколько у нас людей живет на зарплату в 10 000 гривен, а не ниже. Они не заказывают там, поверьте. Они по Троещинскому рынку, эти люди.

Александра Бетлий: А я знаю, что некоторые заказывают, потому что там дешевле.

Екатерина Рожкова: Я просто к тому, что в это время давайте ставить друг другу задачи. Давайте маркетировать сегодня... Условно маркетировать сегодня промышленность. На сегодняшний день... Я просто вынуждена была ребенку на Ноый год купить костюм маскарадный, и вынуждена была ходить по магазинам. Ну... сорри. Так я хочу сказать – никто ничего не покупает из шматья и говна, потому что, понятно, они завозили по какой-то цене, а сегодня это уже несопоставимо. Самое время... отечественный верхпром. Извините, буду говорить о подвигах Советского Союза. Такое у нас уже когда-то было.

Оксана Маркарова: У нас есть несколько реальных проблем и "уявних". Как ни странно, "уявні" - это то, что нужно объяснять в среду. Ну, очень много "уявних" проблем.

Алексей Гончарук: Мне кажется, главный вопрос – реалистичный и долгосрочный прогноз. Реалистичный. (неразборчиво). Мы понимаем, что все там на самом деле к осени получим. Может быть, до лета. Концессия (неразборчиво), то же самое. У нас есть более-менее реалистичный прогноз. Оптимистичный... Это то, что мы должны представить президенту и сказать: на наш взгляд, в следующие, там, три года ситуация в стране будет развиваться следующим образом. И вот там более менее детально, факторы, (неразборчиво). Исходя из этого маневра, нам надо, это самое, слабые стороны. Кто проигрывает?

Оксана Маркарова: (неразборчиво)

Алексей Гончарук: Да, компенсаторы. Да, все, это два момента. Как мы спасаем (неразборчиво) Вот этих мы не спасаем вообще (неразборчиво), вот шахты государственные мы не спасаем вообще (неразборчиво). А вот тут этих мы спасаем. Почему спасаем? Потому что верим, что у них есть возможность перемодернизироваться (неразборчиво).

Екатерина Рожкова: Сейчас еще будут бунтовать вкладчики банков.

Алексей Гончарук: Серьезно?

Екатерина Рожкова: Ну да. Ставки пойдут вниз. Леш, в следующем году, если приватизация включается нормально, и условно говоря, у нас такая сиутация, когда люди начинают внедрять ресурсы, чтобы что-то строить, у нас это будет продолжаться.

Давайте тогда искать, не искать, а задачу ставить... Условно там, если наша задача, кроме того, чтобы сельское хозяйство что-то производило, нам всегда надо привлекать тех, кто будет строить что-то. Ну, короче, понятно. На самом деле, мы когда были последний раз, мы все эти факторы назвали. И газ – населению хорошо. И зарплаты...

Алексей Гончарук: Как, знаете – и вот это еще есть, и вот это...

Екатерина Рожкова: А сейчас надо систематизировать.

Алексей Гончарук: Смотрите, Владимир Александрович, вот это произошло с вот этим. Вот это произошло с валютой. Ему нужно рассказать истории. У него в горлове когда появится внятная картинка (неразборчиво).

Дмитрий Сологуб: Алексей, я думаю, что да. В принципе, легитимные вопросы по поводу бюджета и тех секторов (неразборчиво). Сейчас нам нужно попытаться на них ответить. Давайте сядем посмотрим, окей. Какой у нас в бюджете разрыв, как, что... То же самое мы говорили по поводу (неразборчиво). Стурктурные проблемы одной индустрии не решаются косвенно. Давайте думать, чем они решаются.

В то же время картинку, которую надо показать, что она есть негативна. И мы знаем, что с ней делать, с негативной стороной. И есть позитивные стороны. Вы знаете, какой при курсе 23,6 будет (неразборчиво)? 49,4. То есть меньше 50%. Нас долго спрашивали, почему цены не падают и девальвация курса – вот инфляция уже здесь. Вот она. Нам рассказывают, что она где-то там. Не там. На самом деле, мы даже переоценили. По-нашему было даже чуть больше. Но она уже есть. (неразборчиво) По поводу следующего года она действительно показывает все наши проблемные точки, и как мы эти проблемы с этим бюджетом можем решить. Но в то же время показать, что на самом деле для страны падение долга к ввп и так далее – это большой инвестиционный потенциал на самом деле.

Екатерина Рожкова: Но я вам хочу сказать один немаловажный фактор, который в том числе повлиял на продажу сейчас и на курс. Если мы сейчас отложим в сторону валютных спекулянтов, то давайте внимательно посмотрим на экспортеров. Вы же понимаете прекрасно, что экспортеры (неразборчиво), и это больший фактор, они придерживали валюту. Они все ждали, что гривна будет падать. Это более сильный фактор, чем просто спекуляция населения.

Оксана Маркарова: У нас за прошлые две недели (неразборчиво) прошло только 250 миллионов. Все остальное вальнули наши прекрасные экспортеры.

Екатерина Рожкова: Так я тебе о чем и говорю.

Оксана Маркарова: Кернел, НАК...

Екатерина Рожкова: Они сидели и ждали, что гривна будет падать, и они зададут свою выручку и на этом заработают еще некий спекулятивный...

Оксана Маркарова: ТОП-10 продавцов валюты – это экспортеры.

Дмитрий Сологуб: Страна, как и любая компания, которая находится на этапе роста, всегда инвестирует больше, чем сберегает. Для страны эта разница – это и ессть торговый баланс, текущий счет, да, это нормально. Вопрос в том, чтобы посмотреть, что сосбавляет ваш дефицит торгового баланса. У нас дефицит торгового баланса составляет достаточно сильную (неразборчиво), который идет такими же темпами, как (неразборчиво).

Ну вот, у нас получается, в масштабах мировой экономики в процентах ВВП торговый дефицит на самом деле падает в этом году. Поэтому говорить про то, что он расширяется, нельзя. А почему отрицательный? А потому, что страна растет. И так всегда происходит. Это уже для экономистов рассказать. Но цифра 3% для страны, которая догоняет, не является вообще никаким негативным фактором.

Екатерина Рожкова: Теперь мы говорим, если это все сохраняется, мы будем, условно говоря, входить где-то к 23-20, и где—то вот так мы будем находиться через год, через два, через три. Давайте теперь, что это дает экономике конкретно? Какие планы есть у Тимофея?

Ну, вопрос номер 1. Потому что я понимаю, что будет происходить из-за того, что мы сейчас видим по запросам, мы плюс-минус понимаем, что будет происходить в банке. Самое время переходить от экспорта (неразборчиво) на экспорт какой-то переработанной продукции, чтобы повышать, условно говоря, ее стоимость добавленную. То есть это значит, что нужно строить какие-то перерабатывающие заводы, я не знаю. Начинать вермишель продавать итальянскую, и так далее.

Алексей Гончарук: Смотрите, скажу с человеческого языка на (неразборчиво). Ему надо сказать: Смотри, Вова, что, что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе не будет дороже, чем в этом.

Оксана Маркарова: Не факт.