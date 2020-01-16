Лев Парнас, близкий соратник Рудольфа Джулиани, юриста президента США Дональда Трампа, заявил, что Трамп не поехал в Польшу на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы заставить его начать расследование в отношении Джо Байдена, конкурента нынешнего президента США на будущих выборах, в обмен на военную помощь. Ранее Трамп говорил, что отменил встречу с Зеленским из-за урагана.

Об этом стало известно из интервью Парнаса телеканалу MSNBC.

Парнас сказал: "Президент Трамп должен был лично встретиться с Зеленским в Польше. Но он использовал ураган как оправдание. Это было не из-за урагана. А потому что он злился, что Зеленский все еще не сделал попытки и не приложил усилий, чтобы сделать объявление (о расследовании по Байдену. – Ред.)".

Вместо себя Трамп послал на встречу с Зеленским вице-президента Майк Пенса. По словам Парнаса, Трамп уполномочил Пенса сказать Владимиру Зеленскому, что он должен сделать заявление о расследовании в отношении Джо Байдена, политического оппонента Трампа.

Ранее "Страна" писала, что соратник Джулиани признался, что "жестко давил и угрожал" властям Украины, а Трамп был в курсе событий.

Также мы сообщали, что Рудольф Джулиани объявил о готовности дать показания в деле импичмента Трампа.