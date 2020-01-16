Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей стране в Facebook рождественский вертеп, который пришел в его офис из Киево-Могилянской академии.

Участники выступления переоделись в ангелов, чертей, вышиванки и другие образы, и показали политическую сценку, высмеяли президента Зеленского, главу ОП Богдана и других.

"Спасибо за прекрасное выступление! Яркие персонажи, острые темы и замечательные украинские песни зарядили нас энергией на весь год. Радуюсь встрече с молодыми, смелыми, упорными украинцами - с вами я почувствовал, как наш язык, наши песни и замечательный украинский обычай вертепа объединяют и формируют наше общее национальное будущее. Вместе мы сильны. И все у нас будет хорошо. Всех поздравляю с Рождеством, с Маланкой и с наступающим Крещением! Христос родился! Славим его", - подписал Порошенко ролик.

Одна из тем, которая поднимается вертепом, - возможное снятие моратория на продажу земли. Персонаж в роли Зеленского спрашивает у чертей: "Так это же иностранцы будут землю покупать?" Те ему отвечают: "Мы своим людям продавать будем!"

Еще несколько тем для шуток: "Я возьму и уеду в Оман работать", "Трускавец, где за один день можно сделать депутата", "в жизни не так все гладко, как в сериале".

По всей видимости, зацепило участников вертепа новогоднее поздравление Зеленского, а именно его часть, что "неважно, кому памятник, если встречаешься возле него с любимой девушкой" (учащиеся Киево-Могилянской академии так не считают).

"Все-таки нужно нам всегда помнить: если привык к сцене, то не иди в Раду. Потому что придется, как Ироду, бесчестно умирать. А для страны кто теперь что сделает?" - говорят участники сценки.

Полная версия вертепа в офисе Европейской солидарности:

Пользователи соцсетей уже назвали данное выступление богохульством, ссылаясь на то, что обычно участниками рождественского вертепа становятся библейские персонажи.

"У них и в головах всего 5% мозгов. Даже церковный праздник использовали для политической расправы. Сценарий действа в порохоботов сегодня - это сценка высмеивания власти. О какой набожности может идти речь?! Черти ряженые! Для собственной потехи и самоутверждения Иуда Порошенко не гнушается ничем. Готов позорно использовать даже неокрепших духом и верой детей", - написал в Facebook Владимир Тимофийчук.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко в новогоднюю ночь также поздравил украинцев. Его речь показали на канале "Прямой". Экс-президент говорил, что продолжит защищать "армию, мову, веру", и не позволит "нас сломать".