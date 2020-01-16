Со вчерашнего вечера Украину потрясает новый скандал - с "пленками Гончарука".

В сети появились аудиозаписи, на которых премьер и финансовый блок правительства в закрытом режиме обсуждают укрепление гривны. Точнее - как объяснить президенту, почему валюта начала внезапно укрепляться.

Судя по словам Гончарука, у президента возникли подозрения, что доллар валят не просто так, и кто-то на этом зарабатывает (от Маркаровой и Порошенко до Ротшильдов). Поэтому премьер и предложил собравшимся придумать красивое объяснение для Зе.

Версии звучали разные - от откровенно льстивых "потому что у нас мощный президент" до апелляций к экономическим теориям прошлого века.

Но самое интересное было в том, что никто из собравшихся так и не ответил на этот вопрос по-настоящему - что происходит с валютой. Создавалось впечатление, что цель совещания - придумать удобоваримую отговорку для президента, а не разобраться в проблеме.

Особое внимание в соцсетях обратили на заявления Гончарука, что он "в экономике профан" отсюда уже появилось название скандала - "профангейт"), а у президента - "примитивное понимание".

После публикации пленок Гончарук выступил с видеообращением. Он довольно заявил, что это происки врагов, которые хотят остановить "команду реформаторов", потому и распространяют "брехню". Правда, аутентичности записей премьер не опроверг. Но стало понятно, что в отставку после скандала Гончарук не собирается.

Вчера активно муссировалась тема об отставке премьера. Разгоняли ее депутаты, которых принято относить к группе олигарха Игоря Коломойского, который враждует с правительством, но имеет влияние на фракцию "Слуга народа" и Зе-команду (олигарха же считают инициатором слива пленок с премьером).

Но сегодня они не подтвердились. Руководство "Слуги народа" сказало, что вопросов к Гончаруку по поводу пленок нет и об отставки речь не идет. Этому предшествовало голосования на вчерашнем заседание фракции "Слуга народа", которое инициировали противники Гончарука. Но идею поддержало всего 10-20 человек.

Таким образом, накат на премьера пока не дал практического результата.

В ситуации разбиралась "Страна".

Реакция в "Слуге народа"

После публикации пленок народные депутаты Максим Бужанский и Александр Дубинский заявили, что премьера вызвали на Банковую - якобы для разбирательств и даже отставки.

К слову, на вечернее заседание фракции Гончарук действительно не явился. Там должны были обсуждать космические зарплаты правительства в декабре.

Однако на следующий день премьер выступил со своим обращением, и стало понятно, что каких-то видимых последствий по Гончаруку не будет. Позже это подтвердил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Он сказал, что встреча у президента вчера была, но вопрос пленок не поднимали.

"Вопрос о так называемых пленках Гончарука на встрече с президентом не поднимали вообще. Мое личное мнение, что это точно нарезка и монтаж. ... Нужно разбираться вообще, если в этом есть какой-то смысл. Я прослушал, но ничего супер криминального не нашёл. Говорят, что есть что-то обидное. Но если мы сейчас с вами будем говорить три часа, а у кого-то будет задача нарезать разговор, то точно будет прикольный сюжет. Вчера на фракции одна группа влияния настаивала, чтобы сделать сигнальное голосование внутри фракции и подучили аж целых десять голосов. Вы же сами знаете, кто. У нас внутри фракции есть правило: что случилось в Вегасе, останется в Вегасе. И ещё. Все обсуждают, что говорили на совещании, но никто не говорит о том, каким образом появились эти записи. Я считаю, что это опасно, потому что в этих кабинетах обсуждаются вопросы национальной безопасности", - заявил Арахамия в Раде 16 января.

То есть, если какие-то внушения Гончаруку и делались, они пока никак не отразятся на его работе и должности.

Источники "Страны" на Банковой говорят, что недовольство Гончаруком есть. В том числе и по обозначенным на пленках моментам (падение курса гривны, замедление экономического роста). Но пока речи о его отставке не идет.

"Тут есть чисто технический момент. Гончарука нельзя уволить - после принятия программы правительства он имеет иммунитет от отставки до осени 2020 года. Его можно только вынудить самого уйти. Но это сделать сложно. Потому что Гончарука поддерживает Запад и МВФ. И наезды на премьера со стороны группы Коломойского, как ни парадоксально, только повышают его вес в глазах западных посольств, создавая ему имидж борца с олигархами. Да и сам Гончарук человек очень амбициозный. Поэтому должен быть какой-то очень сильный залет, чтоб вынудить его уйти. Но при этом, не исключено, что будут отставки отдельных министров", - говорит источник.

Однако в соцсетях эта тема продолжает будоражить умы.

Подмога от порохоботов

Интересно, что за Гончарука внезапно вступился Порошенко и блогеры, которые его поддерживают.

О том, что премьер еще до работы у Зеленского был сторонником экс-президента и "дякувал" ему - "Страна" уже рассказывала.

Также недавно стало известно, что Гончарук, уже в статусе премьера, помог Порошенко завести в его фракцию Владимира Вятровича - скандального экс-главу Института национальной памяти.

И экс-президент в долгу не остался. Он назвал "пленки Гончарука" неукраинским сценарием, который внедряет Россия и Коломойский. А оценки "профана" - "справедливыми".

"Cитуация со записями премьера - это не украинский сценарий. Вполне справедливые оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам и рискам.

Абсолютно неукраинские силы пытаются раздувать псевдо-скандал. Посмотрите на каких каналах вышла атака на украинское правительство - на российских каналах. И на каналах одного известного олигарха".

Также отдельные сторонники Порошенко, которые не упускают ни малейшего шанса "пнуть" Зе-команду, внезапно защитили Гончарука.

Порохобот Серж Марко пишет, что "Гончарук не Тэтчер", но разумной альтернативы ему нет.

"Вступлюсь за Гончарука.

То что Гончарук профан в экономике, это было ясно по его щеняче-восторженым оптимистичным заявлениям на экономические темы и на тему кредитов.

Но. У нас же была альтернатива. Винницкая школа экономики. Гройсман.

В перспективе у нас еще более могучие экономисты из команды Бени. А Дефолтная школа экономики меня пугает как то больше.

Если тусовка Дубинский/Портнов/Бужанский пытается выбить Гончарука, то я за Гончарука. Да, Гончарук не Тэтчер, але яка тому розумна альтернатива?(с)

Кароч я за Гончарука. А говорящие жопы Коломойского могут сливать все что их душе угодно, но лить воду на их мельницу я не собираюсь. И вы не делайте".

"Сами пленки- разговор нормальных людей человеческим языком о том, как обьяснить сложные экономические вещи простым языком. Это как раз о финансовой грамотности.

И это действительно сложно. Борьба за сознание президента - это как иллюстрация общей борьбы с популистами в стране. Популисты не ограничены ничем, а люди, пытающиеся обьяснить суть процессов ограничены правдой", - выгораживет премьера блогер Сергей Фурса.

"Радует, что месячные поиски компромата родили вот только это. Гора родила мышь. Мы годами слушали разговоры топ чиновников, где они делили потоки. И даже не удивлялись. И даже не говорили об отставке правительства. Это ведь была норма", - считает Фурса.

Бывший нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Куренной считает, что ничего крамольного в совещании у Гончарука нет.

"Прослушал эти записи с Гончаруком. И что? Что в них крамольного? Нормальная рабочая беседа. Гончарук откровенно говорит с коллегами. То, что он не признаёт себя гением макроэкономики, так это по большому счету ни о чем не говорит. У нас ни одного премьера не было, кто действительно разбирался бы в макроэкономике. Более того, в мире таких премьеров единицы. На моей памяти таким были Бальцерович в Польше, Гайдар в России. У нас был такой вице-премьер - Виктор Віктор Пинзеник. И его действительно не хватает и нынешней власти. Увы. Я вообще удивлён, что люди с такими знаниями и опытом не востребованы этой властью, которая говорит о реформах в экономике.

Но, возвращаясь к записям, так что конкретно может стать причиной отставки премьера? Снисходительное отношение к экономическим познаниям Президента? Так их действительно нет. И прав Гончарук, Зеленского надо натаскивать по макроэкономическим базовым знаниям, ведь иначе он, контролируя всю власть, может просто наломать дров.

Итак, у меня к этим записям только один вопрос: кто их осуществил? Власть обязана на него ответить, ибо в противном случае у нас всегда будет опасность, что некие силы имеют возможность беспрепятственно писать премьер-министра. А это уже вопрос национальной безопасности, включая экономическую".

Тональность других сторонников Порошенко была несколько иной: они атаковали не столько Гончарука, сколько самого Зеленского, у которого, мол, действительно "туман в голове".

Некомпетентный Кабмин

Впрочем, критиков у премьера оказалось больше. Многие блогеры и журналисты отмечают, что разговоры членов правительства и НБУ выдают их некомпетентность.

Журанлист Орест Сохар приводит "5 невероятных фактов об управлении экономикой, которые вы могли пропустить, слушая "пленки Гончарука".

"Факт 1. Экономика развивается хаотично, плана развития страны физически не существует, ситуация не контролируется.

Премьер жалуется, что депутаты недовольны экономическим спадом, мол, "ухандохали экономику ... пришли соросята, и экономика растет вниз". И далее знаменитая цитата от Гончарука: "И вот это все в совокупности создает у президента впечатление, что ситуация не контролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. У вас его реально нет". Кулисы закрываются, музыканты играют марш, торжественно звучат бубен, литавры и свирель.

Факт 2. Руководители Кабмина и НБУ больше парятся не о результатах работы, а как добавить радужных тонов в изображение своей рефоматорской деятельности.

Гончарук: "Надо подумать, как мы это срежисируем. Давайте ответим на вопрос: как мы с этим справляемся? Вот ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нет. В этом вся проблема. Потому что сейчас это выглядит так. И это на самом деле даже главная проблема ".

Мальчики и девочки, если взять ту штуку, которой Зеленский играл на рояле, и создать из нее качественное прилагательное, то это и будет оценка вашей работы, то есть как вы справляетесь. Но исправить вы хотите только то, как президент и парламент воспринимают вашу неутомимую деятельность. И только в этом вы видите проблему.

Рожкова (замглавы НБУ): "В глобальном измерении все хорошо" ... Маркарова (министр финансов): "Только это никому не понятно, кроме нас".

Факт 3. Зеленский правильно понимает суть проблемы нынешней экономики, но Гончарук и Ко пытаются выбить эту "хрень" из него.

Президент, судя по премьерским пленкам, обеспокоен укреплением курса гривны, которое неизбежно повлекло за собой падение промышленного производства и нарастило дефицит торгового баланса. Да и дырка в бюджете в 50 млрд. грн. не в ровном месте появилась. Маркарова и НБУ при поддержке (уже сегодня Гончарука) создали один-единственный выгодный вид бизнеса - вкладывать средства в украинские ценные бумаги. Рисков - 0, доходность - максимальна. Откуда взяться росту промышленного производства?

Кабмин и Нацбанк пытаются манипулировать главой государства, то есть "режисировать".

Например, цитата от Гончарука: "... Пока у президента не будет ответа на этот вопрос, будет пустое место там, к нему будет прилетать вот эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову, чисто потому у него есть туман".

Факт 4. Да, они считают своего лидера очень недалеким.

Гончарук: "Ему нужно сказать: смотри, Вова, то, что курс сегодня меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе не будет дороже, чем в этом". И в этот момент где-то очень далеко от Кабмина, маленький лысоватый мальчик Женя Кошевой сел написать книгу "Экономическая стратегия Украины 2050". И у него получилось бы точно не хуже.

Факт 5. Первые четыре факта - ничто по сравнению с этим: они - невежды.

Гончарук: "Я полный профан в экономике, я юрист по образованию".

Милованов (министр экономики): "Как объяснить, что курс усилилися, а торговый баланс просел? Я не понимаю".

Гончарук: "Старперы понимают, как справляться с этим. Я по бюджету не понимаю, как правильно".

Впечатление, что политические флибустьеры захватили наш экономический лайнер и пытаются им управлять. Но ни опыта, ни желания разобраться, ни инстинкта самосохранения у них нет. На данный момент, плывем по течению, сбиваемся с курса, а вскоре нам объяснят, почему в стране все так прекрасно. Ждем новых пленок".

Экс-министр Павел Розенко тоже делает выводы о некомпетентности нового Кабмина.

"Правительство:

- не понимает что происходит в экономике страны в течение последнего полугодия;

- не знает почему укрепилась гривна и каковы будут последствия этого;

- не имеет никакого представления почему в 3 и 4-м квартале резко затормозилось рост экономики в стране;

вообще нет ни одного внятно плана как выходить из этой сложной ситуации (ну разве что "давайте итальянские макароны делатиь что ли")".

Одесский бизнесмен Вадим Черный считает, что на месте "реформаторов" справятся и первокурсники.

"После того, как премьер-министр здоровенной страны назвал себя профаном в экономике и подтвердил эту оценку рассуждением про "монетарную и кейнсианскую политику" - казалось бы, реформаторам пора заткнуться. Хотя бы временно, чтобы найти первокурсника с подходящими знаниями. Кстати, ладно премьер (в СИЗО был охранник, который рассказывал, как он в прежние годы бил будущего премьера, наезжавшего в родную деревню), но министр финансов в той же беседе выказала столь же полное непонимание элементарных экономических концепций".

Журналист Роман Бочкала считает, что у Кабмина нет стратегии, а занимается он исключительно созданием "сказочек для лохов".

"Посмотрел хроники Гончарука. Не думал, что все настолько печально. Дело даже не в попытке обмануть Президента. И не в желании усадить его в тёплую ванну. Беда в отсутствии стратегии. Они тупо сидели и сочиняли сказочки для лохов. Они не понимают, куда плывёт наш корабль. И мне страшно быть его пассажиром. У нас таки совершенно слабый премьер. Раньше у меня были только предположения на этот счёт. Мягкий, без позиции. С руководством НБУ говорил как студент с преподами. Он даже не пытался разобраться в причинах ревальвации гривны, которая привела к дыре в бюджете. Но заискивающе интересовался, "как мы будем это объяснять".

Аферистка Рожкова быстро генерировала фальшивые наративы. Не заморачиваясь тем, что они не основаны на фактах. Маркарова вообще убила. Просто говорит нужно все это "положить в слайды". Ну как учили на тренингах. Фантазии из головы Рожковой заслайдить! Придать им огранку правдивости. Вот это уровень! Накормить народ и Володимир Зеленський очередным фейком. И продолжать дальше тихонько пилить ресурс на ОВГЗ.

Ну и вообще перл от теперь уже моей любимой Маркаровой - "наша политика состоит в том, чтобы раз, два, три...". Серьёзно? "Ну и пятое, десятое...", - остаётся добавить...Уволит ли теперь Зе Гончарука? Не факт, что прямо сейчас. Но одно очевидно. Доверия больше не будет. Ложечки может и найдутся, а осадок останется. Ну и уверен Президент наконец-то сделал вывод относительно жулья у руля Нацбанка. Ждём кадровых решений".

"Рухнули мифы"

Третья часть пользователей считает, что пленки Гончарука дискредитируют всю власть Зеленского и примкнувших к ней "грантоедов" в целом, а не только Кабмин.

"Знаете, чего не понимаю? Зеленский, вместо того, чтобы окружить себя реально толковыми специалистами по направлениям хотя бы в ранге советников, которые ему в его же кабинете, на "президентском кабмине", объясняли бы, в какие тартарары летит страна, какие задачи ставить Кабмину и на что свой взор президентский обращать, ждёт, когда премьер ему придумает, почему оливье через год не подорожает. Такой безответственности я ещё не встречал. Это же логично: окружать себя теми, кто знает больше тебя в том, в чём ты не понимаешь. Набери себе советников, которые своими знаниями и компетенциями на голову выше министров и проводи с ними, а не с Кабмином, регулярные совещания. Директивно управляй Кабмином силой синергии своей власти и знаний советников. Это же элементарно. Но, нет. Ждёт, когда Гончарук об оливье придумает. А страна летит в тартарары", - пишет блогер Александр Скубченко.

"Важно то, что рухнули мифы. Триплетом: Сперва отдых в Омане, потом космические зряплаты, потом попытки Слуг Народа это оправдать, а потом слив... Из которого стало очевидно, что "соросята" - это пустые барабаны, а нами правят дебилы клинические. И санкционировал это лично Зеленский", - считает политолог Михаил Чаплыга.

"Премьер-министр Гончарук заявил, что против команды президента и правительства работает много людей и что «нас не запугать». Фурса пошел еще дальше, прямо обвинив Коломойского в обнародовании скандальной записи и работе против правительства.

Раскол во властной команде углубляется все больше и Зеленский выглядит все беспомощнее.

Хотя решение проблемы, на самом деле, есть, оно вполне очевидное и даже опробованное в свое время другим Владимиром – Путиным. Заключается оно в том, что «соросят» поувольнять, а Коломойского посадить.

Но, что-то мне подсказывает, такое решение Зеленским принято не будет", - пишет журналист Вячеслав Чечило.

Журналист Юрий Ткачев считает, что с "грантоедов" сорваны маски и имидж реформаторов полностью дискредитирован.

"Грантоеды во главе с Гончаруком (на видео - Ред.) представлены толпой косоруких олигофренов-интриганов, коими они являются. Весь этот чёс про "умных-танантливых-молодых-на западе образованных" технократов унёсся в канализацию под косноязычное хихиканье Гончарука на записи. И мне вполне понятно, почему из-за этого у них адская истерика, и почему на отмаз Гончарука направили всех соросовских шавок, каких только нашли в это время суток более ли менее трезвыми. PS. при этом я, конечно, и не думаю отрицать, что всё это затея Коломойского, который запулил эту торпеду по грантоедам, мешающим ему грабить страну так, как он хочет. Обое рябое, и тем не менее".