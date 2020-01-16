Журналисты подтвердили слова Юлии Ковалив, заместителя руководителя Офиса президента Андрея Богдана, о том, что на скандальной записи разговора с премьер-министром Украины звучит не ее голос.

Скриншот: Telegram/ Sonya Koshkina (official)

По словам журналистки Сони Кошкиной, голос принадлежит главной экономистке Министерства финансов Украины Александре Бетлий.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук попал в серьезный скандал. В YouTube выложили аудиозапись общения премьера с финансовым блоком правительства и НБУ. На ней Гончарук нелицеприятно отзывается о президенте Владимире Зеленском, называет его понимание "примитивным" и считает, что у него "туман в голове".

Вчера также прошли слухи, что он написал заявление об увольнении. Но вечером пресс-служба Кабмина их опровергла.