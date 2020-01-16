Глава Федеральной налоговой службы, кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта "Миротворец", следует из опубликованного 16 января сообщения на ресурсе.

В основании для внесения в базу на сайте сообщается, что Мишустин "сознательно нарушал государственную границу Украины" с целью проникновения в Крым.

Фото: myrotvorets.center

Сайт "Миротворец" публикует данные журналистов, деятелей культуры, политиков и других людей, которые, по его мнению, несут угрозу национальной безопасности Украины.

21 ноября на Украине потребовали проверить деятельность "Миротворца".

Напомним, что пассажиров первого поезда в Крым внесли на "Миротворец".

Также мы писали о том, что Комитет Рады по свободе слова требовал от СБУ проверить деятельность сайта "Миротворец".