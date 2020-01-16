В Сети появилась третья серия кассетного скандала с премьером Алексеем Гончаруком.

На ней, как утверждает автор записи, присутствуют, кроме премьер-министра, министр финансов Оксана Маркарова, глава НБУ Яков Смолий, его зам Екатерина Рожкова, чиновница Минфина Александра Бетлий, работник НБУ Дмитрий Сологуб и министр экономики Тимофей Милованов.

Разговор начинается с того, что украинцы покупают товары на "черную пятницу" не в Украине - поскольку в Украине своего производства нет, поэтому все дороже - в том числе из-за курсовой разницы.

Но самое интересное в конце записи. Гончарук учит, как общаться с Зеленским на экономические темы: "ему надо сказать: смотри, Вова. То что сейчас курс меньше, значит, что Оливье в следующем году на новогоднем столе не будет дороже чем в этом".

"Не факт", - поправляет его Маркарова.

Еще один интересный диалог:

Рожкова: "Сейчас еще пойдут бунтовать вкладчики банков"

Гончарук: "Серьезно?"

Рожкова: "Ну, да, ставки пойдут вниз".

Гончарук считает, что "ему надо рассказать истории: смотрите, Владимир Александрович, вот это произошло с валютой, вот это произошло с вот этим. У него в голове появится внятная картинка".

Сологуб предлагает показать Зеленскому, что для страны падение долга к ВВП, что неизбежно при крепкой гривне, это большой инвестиционный потенциал.

Маркарова и Рожкова при этом жалуются на экпортеров, которые придерживают валюту в ожидании ее подорожания.

Сологуб придумал, как объяснить президенту отрицательное торговое сальдо: "Страна, как и любая компания, которая находится на этапе роста, всегда инвестирует больше".

"Страна" уже публиковала первую и вторую части "пленок Гончарука".

Этот скандал возник вчера вечером. Детальнее о его последствиях можно прочитать в материале "Страны" "Я в экономике профан". Что стало понятно после прослушки совещания у Гончарука и отправят ли его в отставку.