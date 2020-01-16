Согласно постановлению Кабмина с 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения в правилах въезда на временно оккупированную территорию Крымского полуострова (ВОТУ) и выезда с нее граждан Украины в возрасте до 16 лет, то есть детей. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Так, с 9 февраля выезд на временно оккупированную территорию детей в возрасте до 16 лет возможен при условии их сопровождения кем-то из родителей или уполномоченных ими лиц и если въезд детей на подконтрольную Киеву территорию произошел при их сопровождении. В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно.

"Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования", - отметили в пресс-службе.

Въезд на ВОТУ граждан Украины, ранее выехавших с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из ВОТУ лиц с целью оформления документов для удостоверения личности и подтверждения украинского гражданства осуществляются по предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) Госмиграционной службы.

"Кроме того отметим, изменениями предусмотрено, что выезд из ВОТУ и въезд туда граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, что министерство иностранных дел Украины передало Российской Федерации ноту протеста в связи с несогласованным визитом главы государства Владимира Путина в Крым.

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