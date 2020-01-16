Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который не ушел в отставку после скандала с прослушкой, похвастался достижениями своей команды в экономике. Об этом он сказал в своем обращении в Facebook.

"С самого начала против команды Президента и Правительства работают много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не напугать! Мы будем еще упорнее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - заявил он.

Он добавил, что главная цель работы его команды - "перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без "схематозов" и договорняков".

Среди "хороших новостей" он назвал укрепление обменного курса и увеличение до 7-летнего максимума накопления международных резервов, которые составляют 25 млрд долларов". "Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 миллиардов долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%", - заявил премьер.

"Если это не хорошие новости для страны, то я полный "профан" в экономике!", - отметил Гончарук.

Видео: facebok.com

Напомним, что в сети появилась прослушка совещания у премьера Гончарука, где он называет себя профаном.

Также мы писали о том, что стало понятно после прослушки совещания у Гончарука.