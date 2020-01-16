В Нафтогазе заявили, что налоги с 2,9 миллиарда долларов, которые компания получила от российского Газпрома по результатам Стокгольмского арбитража, будут выплачены в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил глава правления Нафтогаз Андрей Коболев в Facebook.

"Группа Нафтогаз остается крупнейшим источником доходов государственного бюджета. В прошлом году мы заплатили более 120 млрд грн налогов и дивидендов. При этом в четвертом квартале более 15 млрд грн налогов и дивидендов мы оплатили досрочно. Поступления от Нафтогаза - это около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году", - отмечает Коболев.

По словам главы Нафтогаза, в этом году госкомпания не получит поступлений от транзита, однако в первом квартале года НАК планирует рассчитаться с налогами на 2,9 млрд долл от "Газпрома".

"В прошлом году мы отделили Оператора ГТС и, соответственно в этом - Нафтогаз уже не получит поступлений от транзита. Но уже в первом квартале мы планируем уплатить налоги с 2,9 млрд долларов, которые мы получили во исполнение решения Стокгольмского арбитража", - резюмирует Коболев.

Фото: facebook.com/andriy.kobolyev

Напомним, что в Киеве придумали, куда потратят полученные от "Газпрома" миллиарды.

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