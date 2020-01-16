В Голосеевском районе Киева, где из-за прорыва теплосети, который произошел 13 января, горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, отремонтировали трубу и восстановили движение транспорта. Об этом сообщает официальный сайт КГГА.

"На улице Антоновича восстановили асфальтовое покрытие. Коммунальная корпорация "Киевавтодор" привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих. Транспортное движение по улице восстановлено", - говорится в сообщении КГГА.

До этого прокуратура открыла уголовное производство по факту прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева.

Напомним, что после наводнения у Ocean Plaza завершили ремонтные работы.

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