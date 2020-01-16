Закон о введении штрафа до 85 000 гривен за неперсональное голосование депутатом Верховной Рады вступил в силу. Он был опубликован в официальной газете Рады "Голос Украины" 15 января и вступает в силу сегодня, 16 января.

Закон вводит наказание за голосование депутатом парламента любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 до 5 000 необлагаемых минимумов (51-85 000 гривен).

Аппарату Рады теперь необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариев.

Спикер Рады (или ведущий заседание его зам) уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить Счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее председательствующий должен поручить аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он должен направить в Государственное бюро расследований.

Напомним, что в Раде зафиксировали первые случаи кнопкодавства после подписания Зеленским закона об ответственности за него.

При этом КСУ запретил лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство.