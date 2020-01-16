Водителям в Киеве и Киевской области 16 января следует быть крайне осторожными на дорогах. В связи с резким потеплением на дороги области опустился густой туман. Видимость на трассах составляет в данный момент 200-500 метров.

Спасатели уже объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Украинского гидрометцентра, в Киеве и области ожидается сильный туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров. В связи с осложнением погодных условий объявили первый (желтый) уровень опасности", - уточнили в пресс-службе.

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