Парламентская фракция "Единая Россия" на заседании в четверг, 16 января, единогласно проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ, сообщил Интерфаксу источник во фракции.

"Единогласно за", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, что 15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе подает в отставку, и президент РФ Владимир Путин предложил на должность премьера кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Мишустина.

Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "системы автоматизированного проектирования". Доктор экономических наук, действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

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