Папа Франциск I впервые назначил итальянскую даму-юриста Франческу Ди Джованнину на влиятельную должность в Государственном секретариате Ватикана. Об этом сообщает AP.

"В среду Папа Франциск впервые назначил женщину на управленческую должность в Государственном секретариате Ватикана. Ею стала 66-летняя итальянский юрист Франческа Ди Джованни", - уточнили в пресс-службе Ватикана.

Таким образом, Джованни стала заместителем государственного секретаря Святого престола. 66-летняя юрист, имеющая 27-летний стаж, стала первой в истории женщиной, получившей руководящую должность в важном офисе Ватикана - Государственном секретариате, который занимается внутренней бюрократической работой и дипломатическими отношениями с другими странами.

Джованни будет заниматься отношениями Ватикана с ООН и другими межправительственными организациями.

Как известно, Папа Римский Франциск I выступает за постепенное расширение роли женщин в Ватикане.

Напомним, что папа Римский в новогоднюю ночь ударил по рукам женщину, которая подтащила его к себе.

После этого инцидента папа Римский извинился, что отшлепал женщину.