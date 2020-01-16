Вашингтон и Анкара провели консультации по сиуации на Ближнем Востоке, в ходе которых обсуждалось положение дел в Ливии, Сирии и Иране. Особое внимание в телефонных переговорах президентов Трампа и Эрдогана было уделено катастрофе украинского Boeing.

Об этом передает The Hill со ссылкой на представителя Белого дома.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили сбитый Ираном самолет компании МАУ. В ходе беседы оба президента выразили недовольство лидерами в Тегеране, сообщил представитель американской администрации. Помимо этого Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране.

Президенты обсуждали развитие ситуации в Ливии за несколько дней до международной конференции в Берлине, которая будет посвящена ливийскому урегулированию. Саммит состоится 19 января.

Ранее "Страна" сообщала, что Иран не отвечает на уже второй запрос Украины о доступе к "черным ящикам" сбитого лайнера.





