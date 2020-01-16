Сторонники теории глобального потепления получили весомую поддержку в пользу своей позиции. Индонезия уже потеряла два острова, которые ушли под воду из-за подъема уровня океана, и еще четыре острова находятся на грани исчезновения.

Два необитаемых острова (провинция Индонезии Южная Суматра - Ред.), полностью утонули из-за повышения уровня воды, вызванного глобальным потеплением.

Об этом передает местная газета The Straits Times со ссылкой на активистов из "Форума по спасению окружающей среде".

"Эти острова были необитаемы. Один из островов, Бетет, был частью национального парка Бербак-Сембиланг", - заявил руководитель экологической организации Хайрул Собри. По его словам, в этой же провинции есть еще четыре острова, находящихся на высоте всего 4 метра над уровнем моря.

Хайрул Собри предупредил, что, если не будут предприняты значительные и экстренные усилия для решения этой проблемы, то эти острова также уйдут под воду.

Напомним. что ранее Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что средняя глобальная температура в 2019 году (январь-октябрь) оказалась примерно на 1,1°C выше, чем в доиндустриальный период. Организация считает, что если не принять срочных мер по борьбе с изменением климата, то к концу столетия средняя температура вырастет более чем на 3°C.

Ранее "Страна" сообщала, что в приюте для животных под Житомиром из-за теплой погоды проснулись три медведя.

Так же мы рассказывали, что только 9% украинцев не верят в глобальное потепление.