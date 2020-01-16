В США появляются все новые и новые детали из скандальных откровений Льва Парнаса (соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани - Ред.) по поводу украино-американских отношений. И эта информация, которую Парнас озвучивает публично играет против Дональда Трампа.

Так, например, Лев Парнас признался, что он как представитель Дональда Трампа передал украинским чиновникам "очень жесткий сигнал" о том, что США прекратят всякую помощь стране, если Киев не объявит о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи", - сказал он в интервью MSNBC, как передает Интерфакс.

Парнас сообщил, что встречался с официальными лицами, в том числе со старшим помощником президента Украины Владимира Зеленского, и дал понять, что он был там "от имени Руди Джулиани и президента Соединенных Штатов".

Он добавил, что получение Украиной помощи от США зависело, в первую очередь, от начала расследования в отношении Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинской компании Burisma. По словам бизнесмена, Трамп знал о попытках оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования против Байденов.

"Президент Трамп точно знал, что происходит. Он знал обо всех моих передвижениях. Я бы ничего не сделал без согласия Руди Джулиани или президента", - заявил Парнас.

Он добавил, что заявление Трампа о том, что он ничего не знал, является ложью.

История скандала

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти потерпит крах.