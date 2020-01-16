Вчера вечером, 15 января, в Николаеве произошла громкая разборка между двумя компаниями молодых людей, которая переросла в перестрелку и погоню.

ЧП произошло около 18.40 на ул. Театральная вблизи спорткомплекса в Ингульском районе Николаева. Здесь из автомобиля Mercedes Benz A 160 неизвестные открыли огонь по своим оппонентам и скрылись, как передает пресс-служба областного управления ГУНП в своем Facebook.

"На месте происшествия полицейские выяснили, что между двумя группами молодых людей возник конфликт. Договорившись встретиться и разобраться, с одной из сторон конфликта пришло трое молодых людей, с другой - четверо. Со временем разговор перерос в ссору, а затем один из участников достал пистолет, предварительно, травматического действия и осуществил несколько выстрелов в направлении оппонентов. В результате стрельбы один из человек получил повреждения ноги, еще один - повреждения на лице и удары по голове", - уточнили в полиции.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

С места происшествия злоумышленники скрылись на Mercedes Benz A 160, который вскоре нашли полицейские на одной из улиц Ингульского района с одним из беглецов в салоне. Также полицейские изъяли пистолет, который злоумышленники успели выбросить в мусорный бак.

Вещественные доказательства, гильзы и пистолет, изъяты. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Правоохранители продолжают устанавливать место нахождения остальных злоумышленников.

Предварительно следователи квалифицировали событие по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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