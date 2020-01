Важные персоны, засветившиеся в громком скандале с прослушкой премьера Алексея Гончарука начали опровергать свое участие в скандальном совещании, на котором тот признавался, что "профан в экономике" и не очень хорошо отзывался о президенте Зеленском.

Так, например, Юлия Ковалив, заместитель руководителя Офиса президента Андрея Богдана публично заявила, что голос на записи не ее. Об этом она написала в своем Facebook, сопроводив свой комментарий призывом Keep calm and check twice (Успокойся и проверь дважды - Ред.).

"На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы. Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения. А если эти переговоры действительно имели место, то я не знаю ни когда, ни где они происходили", - написала Юлия Ковалив.

Фото: facebook.com/yuliya.kovaliv

Ранее "Страна" сообщала, что во второй части прослушки Гончарука появилась информация, что "соросята ухандохали экономику Украины".