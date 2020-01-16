Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает, что торговцы топливом недостаточно снизили цены в розницы после того, как Зеленский предписал им это сделать.

Об этом заявляет пресс-служба Комитета.

Как говорится в сообщении, АМКУ исследовал украинский рынок высокооктановых бензинов и дизтоплива на соответствие требованиям закона о защите экономической конкуренции,

По результатам проведенного в декабре 2019 года анализа рынка АМКУ установил, что розничные цены не коррелируются с изменениями факторов, влияющих на их формирование.

В соответствии с этим комитет направил ряду сетей обязательные для рассмотрения рекомендации по принятию мер для установления розничных цен на уровне, который бы существовал при условии значительной конкуренции на рынке.

После предоставления рекомендаций цены на стелах постепенно снизились. В частности, стоимость бензина марки А-95 на станциях WOG, OKKO, AMIC Energy, SHELL, SOCAR, UPG, GLUSCO снизились более, чем на 2 грн/литр, на АЗС "Укрнафты" – на 1 грн/л.

Розничные цены на дизельное топливо WOG, OKKO, SHELL, SOCAR уменьшились более чем на 2 грн/л, на станциях AMIC Energy, UKRNAFTA, UPG, GLUSCO – более чем на 1 грн/л.

В тоже время информация, предоставленная участниками рынка по результатам рассмотрения рекомендаций антимонопольного органа, по мнению комитета, не содержит достаточного обоснования уровня установленных сетями цен.

"В связи с этим, комитетом начато углубленное расследование соответствия действий участников рынков розничной торговли высокооктановыми бензинов и дизтопливом требованиям законодательства о защите экономической конкуренции", – отмечается в сообщении.

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