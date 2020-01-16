Генеральная прокуратура Германии расследует дело бывшего дипломата Европейского Союза и двух сотрудников известной в стране лоббистской фирмы, которых подозревают в шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

В статье еженедельника говорится, что речь идет о бывшем сотруднике Европейской комиссии из Германии, который затем занимал пост посла Евросоюза в нескольких странах. Однако ни его имени, ни имен сотрудников фирмы журналисты не называют.

Известно только, что в 2017 году дипломат устроился на работу в компанию, чье название тоже держится в тайне, и, по версии следствия, стал передавать частную и служебную информацию министерству государственной безопасности Китая. При этом он также завербовал двух коллег.

В рамках этого расследования были проведены обыски по девяти адресам в Берлине, Брюсселе, Баварии и Баден-Вюртемберге.

В Европе постоянно разоблачают каких-нибудь шпионов. Так, в 2018 году в Нидерландах были задержаны два российских шпиона, которые планировали получить доступ к данным одной из лабораторий.

А в конце 2019 года в Германии двух сотрудников посольства России назвали работниками российской разведки и выслали из страны.