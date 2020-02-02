В селе Городец Ровенской области 86-летний пенсионер 13 января убил и расчленил свою 87-летнюю жену, а через два дня ему избрали меру пресечения: домашний арест. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Окровавленное тело матери нашел ее 55-летний сын, который живет в селе Старая Рафаловка. Он сразу позвонил в полицию.

Приехавшая на место убийства следственно-оперативная группа была потрясена жестокостью картины. Во дворе лежали расчлененное тело хозяйки, а рядом - топор и нож. Муж погибшей находился в доме. Объяснить, что произошло, он не смог, отметив только, что занимался хозяйством.

Полицейские установили, что он нанес топором множественные удары по телу жены и в дальнейшем отсек ее верхние и нижние конечности.

Фото: rv.npu.gov.ua

Правоохранители также выяснили, что убитая потеряла зрение и была ограничена в передвижении. Соседи характеризовали семью положительно: старики воспитали двух дочерей и сына. Что побудило старика так поступить, не могут понять.

Следователи Владимирецкого отделения полиции предварительно квалифицировали случившееся по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса и задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья задержанного поместили в спецпалату больницы под круглосуточную охрану.

15 января Владимирецкий районный суд избирал 86-летнему деду меру пресечения. Ходатайство следователя о заключении его под стражу судья не удовлетворил. Согласно медицинской справке, подозреваемый по состоянию здоровья не может находиться в следственном изоляторе. Поэтому суд вынес решение о круглосуточном домашнем аресте.

Осенью "Страна" рассказывала, как в Киеве бывший муж зарезал жену в подъезде и убежал.

А летом мы писали, что в Житомире пожилой мужчина после инсульта убил жену и пытался совершить харакири.