Верховная Рада Украины может рассмотреть во втором чтении законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли, в феврале 2020 года.

Об этом в среду заявила заместитель председателя президентской фракции "Слуга народа" в Раде Евгения Кравчук.

"Я пока не вижу сигналов, что мы будем рассматривать земельную реформу на этой неделе или на каких-то внеочередных заседаниях. Могу сказать, когда это может начаться - в феврале", - сказала Кравчук в эфире радио "Новое время".

По ее словам, в законопроект предложили более 4 тыс. поправок, чтобы затянуть время рассмотрения его в парламенте.

Ранее сообщалось, что европейские фермеры написали письмо украинской власти с просьбой разрешить продавать землю иностранцам.

Также мы писали, что по словам Милованова, купить и продать землю в Украине можно будет только по безналу.