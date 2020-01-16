Из-за недофинансирования из государственного бюджета Украины крымскотатарский телеканал ATR может прекратить вещание и запускает сбор средств.

Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора ATR Айдера Муждабаева сообщается на сайте канала.

По словам Муждабаева, в 2019 году из госбюджета телеканалу должны было выделить 35 млн грн. Первый транш средств пришел в январе прошлого года. Второй должны были выплатить в августе, однако деньги так и не поступили на счет телеканала.

Из-за задолженности 14 января был отключен спутниковый сигнал телеканала. Позже его удалось восстановить благодаря помощи главного раввина Украины Якова Блайха и министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского.

"Трансляцию нам отключили утром из-задолженности ATR перед израильской спутниковой компанией, которую мы должны были закрыть до Нового года. Но деньги на это были выделены из бюджета в субботу, 28 декабря 2019 года. Никаких валютных операций уже было провести невозможно, и мы вернули деньги в бюджет. После чего они для нас обнулились. Мы бы все успели, если бы деньги пришли ну хотя бы в пятницу. Но нет, кто-то решил иначе", - сказал Муждабаев.

Он добавил, что недофинансирование ATR за прошлый год составило 15 млн грн.

"Это висящие теперь на нас долги за доставку сигнала в Крым и аренду помещения для канала в Киеве. Что с этим делать, пока, честно сказать, неясно. Производство программ пока сокращено на 90%. Выживет ли единственный в мире крымскотатарский телеканал, оказавшийся изгоем в своей стране, - покажет ближайшее время", - резюмировал Муждабаев.

Его слова подтвердил в Facebook помощник генерального директора ATR Олег Борисов.

"Да. Это правда. ATR может прекратить свое существование. Впервые с 2015 года мы в такой ситуации. У нас есть планы по развитию, по информационному сопротивлению оккупантам, но... Зато мы вынужденно освободили 80% коллектива. Сейчас транслируем повторы. И здесь дело не в деньгах. Дело в нужности власти, украинцам, Украине, оккупированном Крыму", - с грустью написал Борисов.

Скриншот: Facebook/ BorysovATR

Раньше канал уже сталкивался с подобной проблемой. В 2016 году на ATR заявляли о намерении переехать в Литву из-за отсутствия финансирования из бюджета Украины. Однако Порошенко выделил каналу необходимые деньги, и Литва осталась без крымскотатарского вещания.