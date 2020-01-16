Путин меняет премьера

В России начинается эпоха глобальных перемен и трансфер власти от Путина к "пост-Путину".

Вчера президент Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором изложил идею превращения РФ из президентской республики в парламентско-президентскую.

А спустя пару часов после выступления в отставку подал премьер Дмитрий Медведев вместе со всем его правительством.

Здесь есть два аспекта.

Первый. Это изменения системы власти. Путин предлагает не оставлять нынешнюю президентскую форму правления, но и не переходить к чисто парламентской. А центр власти как бы размыть. Часть полномочий от президента передаются Госдуме (по назначению правительства). Но и ее власть не безгранична - президент сможет в любой момент уволить премьера и вице-премьеров. Также президент будет назначать силовиков, но по согласованию Совета федерации. Этот орган также получит дополнительное влияние и на судебную систему и на прокуратуру.

Наконец, в Конституцию вводится такой орган как Госсовет. Он существует и сейчас, но какими-то конкретными функциями не наделен. В него входят губернаторы.

То есть вместо одного центра власти появляется сразу несколько разноплановых центров, которые друга сдерживают и балансируют.

И никто в этой системе - ни президент, ни премьер, не смогут серьезно изменить курс страны. Потому что им будут мешать остальные "столпы" власти.

Кем в этой конфигурации останется Путин (и будет ли он вообще занимать какой-то пост) - не суть важно. Политика страны останется прежней, так как элита, по сути, не поменяется. В том числе она останется прежней и в отношении Украины - без резкого ухудшения или резкого потепления (по крайней мере если сама не будет как-то кардинально меняться).

Второй аспект связан с тем, что правительство Медведева ушло в отставку, а вместо него премьером будет глава налоговой Михаил Мишустин.

Мишустин - эффективный технократ. Сумел создать работающую как часы систему сбора налогов и, по сути, приучил россиян их платить (и это одно из главных отличий между Украиной и Россией).

Но на преемника Путина он вряд ли похож. Он не публичный политик, не харизматичный, да и налоговиков в народе не любят.

Его поставили, очевидно, потому что посчитали более эффективным, чем Дмитрия Медведева, который давно превратился в персонажа анекдотов и мемов. И сама по себе его отставка породит серьезные надежды в народе, которые можно будет использовать как на референдуме по Конституции, так и на выборах в Госудуму в следующем году.

Тем более, что Путин обозначил довольно амбициозные задачи по увеличению социальных выплат, которые и будет реализовывать технократ Мишустин.

Кто же будет преемником, а также премьером с расширенными полномочиями после изменения Конституции - мы это увидим позже. Премьером может остаться Мишустин (если справится). А вот по президенту пока вопрос.

Станет ли запись разговора Гончарука роковой для премьера?

Вчера многим показалось, что премьер-министр Алексей Гончарук вот-вот готов пойти по пути своего российского коллеги.

Более того, ширились слухи, что Гончарук уже написал заявление на увольнение.

Причиной тому стала аудиозапись разговора месячной давности, в котором участвовали премьер, министр финансов Оксана Маркарова, глава Нацбанка Смолий, замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова и еще несколько лиц. Аутентичность беседы, конечно, не подтверждена, но, учитывая тот факт, что в ней участвуют три публичных личности, долго отрицать ее вряд ли получится. Разве что останется вопрос, кто все это записал и слил.

Но сейчас он неважен, важен смысл беседы.

В сосцсетях, в основном, обсуждалось то, что Гончарук пренебрежительно отзывался о президенте, называя его представления об экономике примитивными. Также поводом для троллинга стали признания самого Гончарука в том, что он в экономике профан.

Но, на самом деле, намного интереснее другое.

Гончарук делился с собеседниками своими переживаниями. Он сказал, что президент обеспокоен укреплением курса гривны и ролью в этом "пирамиды ОВГЗ" (которую строит Маркарова). Также он сказал, что темпы роста ВВП резко упали и за это с правительства "соросят" тоже спростя (он так и сказал - "будут говорить, что соросята ухандохали экономику).

И Гончарук спрашивал совета у финансистов - что делать? Как объяснить и президенту, и обществу эти две проблемы. И, самое важное, что внятного ответа так и не прозвучало. Вместо этого был поток сознания, без конкретных решений и идей.

Вот это хуже всего.

Что касается отставки Гончарука, то ее уже опроверг Кабмин. И пока она действительно кажется маловероятной. Во-первых, Гончарука поддерживает самая влиятельная сейчас в Украине сила - Запад (точнее та его часть, которая ориентируется на глобалистские элиты и Демпартию США).

А Зеленский хочет получить кредит МВФ. А до тех пор принуждать Гончарука к отставке он вряд ли будет (а уволить его решением Рады не получится - правительство имеет годовой иммунитет от отставки после принятия программы Кабмина).

Во-вторых, вопрос альтернативы. Кто вместо Гончарука? И есть ли под него голоса в Раде? Сейчас Гончарука активно сбивают силы, ориентированные на олигарха Игоря Коломойского. А к последнему доверия и в обществе, и в элите не больше, чем к "соросятам". Какой-либо более внятной коалиция, которая бы выступила против Гончарука и подготовила бы ему замену пока не вырисовывается.

Впрочем, это не означает, что позиции премьера предельно прочны. Нет. Недовольство им растет. Но для того, чтоб это недовольство перевалило край, Гончарук должен совершить куда больший "залет", чем поведать миру о "примитивных" представлениях Зеленского об экономике.

Ну или дождаться истечения осенью годового иммунитета и отправить Кабмин в отставку. К тому времени, возможно, уже и будет понятно, кто победил на выборах в США, что может либо усилить, либо ослабить позиции "соросят" в Украине.

Украине нужны дороги. И особенно Кривому Рогу

Сам Гончарук пока разрабатывает стратегические планы по ремонту дорог. Вчера на заседании правительства был представлен и утвержден пакет документов, включающий объемы финансирования и карту ремонта дорог.

Для постсоветских времен планы действительно впечатляющие: в общей сложности почти 4 тысячи километров дорог, на которые планируют потратить 31,5 млрд гривен бюджетных средств и еще 20 млрд гривен хотят взять у Евросоюза. В масштабах всей страны, правда, это капля в море, но лучше хотя бы так.

Правда, немного смущает география дорог. Они у нас почти по всей стране разбиты, но есть регион, в котором дороги усиленно уничтожали военной техникой: Харьковская, север Луганской и Донецкой областей. Однако в списке ремонтов есть только одна трасса в этом регионе – Н-26 (или Р-07), идущая из харьковского Чугуева до Мелового в Луганской области.

При этом сразу четыре проекта касаются родной для президента Днепропетровской области. Из них две трассы будут проходить непосредственно через родной для Зеленского Кривой Рог.

Нечто похожее уже было при Викторе Ющенко, когда ремонтировались почти исключительно дороги, ведущие из Киева в западном направлении, а также дороги собственно западного региона. Теперь повезло Днепропетровщине. Правда, не факт, что такой "прогиб" зачтется Гончаруку при принятии решения о его отставке.

Будет ли Офис президента воевать с Западом за регионы?

А тем временем Офис президента подложил своему шефу свинью. В виде проекта изменений Конституции по децентрализации. Вчера немецкое, а за ним – шведское и канадское посольства раскритиковали этот проект, призвав украинскую власть не спешить с его принятием и согласовать реформу с Западом.

Критика, следует признать, своевременная и обоснованная. Проект реформы готовился несколько месяцев, причем полностью согласовывался с западными донорами. И Запад настоял на том, чтобы функции президентских префектов свелись к контролю за избранными органами местного самоуправления. Итогом этой подготовки стал проект, поданный 13 декабря. А спустя две недели, 27 декабря, появился обновленный проект, в который внес правки Офис президента. И в нем, наплевав на мнение Запада, префектам вернули полномочия исполнительной власти.

Понятно, что ОП просто хотела сохранить нынешний уровень контроля над регионами. Но в этом случае от децентрализации остается только название, на что и указали три посольства. И теперь вопрос в том, что решит Зеленский: услышать Запад или сохранить свои полномочия. Для второго варианта ему, кстати, не нужно идти на открытую конфронтацию, достаточно затягивать с принятием реформы. Что, скорее всего, и будет сделано.

США и Китай: историческое соглашение или отсрочка

Вчера вечером в Штатах состоялось подписание первого торгового соглашения между США и Китаем. Дональд Трамп уже назвал его историческим. Многие экономические эксперты также считают, что этот договор является глобальным решением, которое предотвратит ожидающийся мировой кризис 2020 года. Доля правды в этом есть. Но только доля.

Торговое соглашение США и Китая – это не решение проблемы, а отсрочка. Трампу нужно выиграть 2020 год, поскольку это год президентских выборов. И он пошел на "историческое" соглашение, которое является паритетным, ради ближайшей цели.

Китай восстановит свое полноценное присутствие на американском рынке электроники и высоких технологий. В обмен на это китайцы увеличат импорт американских товаров в 2020-21 годах на 200 миллиардов долларов. Вот то, что известно по итогам переговоров.

Менее известно, что именно будет закупать Китай. А речь идет о продовольствии, которое будут закупать у фермеров сельскохозяйственных штатов, которые в последнее время имели проблемы с рынками сбыта. Остается только добавить, что сельскохозяйственные штаты преимущественно голосовали за Трампа.

Что касается глобального кризиса, то первое соглашение его не отменяет. Во-первых, потому, что темпы экономического роста в США и Западной Европе продолжают падать. Во-вторых, потому, что Трамп не откажется от своей идеи вытеснения китайцев с американского рынка. Просто эта война начнется уже после президентских выборов – если Трамп выиграет второй срок.